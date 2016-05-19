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Abdülkadir Selvi'den Binali Yıldırım'a "Yardımcı muavin" benzetmesi

"AK Parti'nin kaptanı her zaman Erdoğan'dır"

19 Mayıs 2016 18:44

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, AKP'nin yeni genel başkan adayı Binali Yıldırım için "yardımcı muavin" benzetmesi yaptı.

Binali Yıldırım'ın adının açıklanmasının ardından CNN Türk canlı yayınına katılan Selvi, "AK Parti'nin kaptanı her zaman Erdoğan'dır. O yüzden kaptan değil yardımcı muavin değişti demek daha doğru" diye konuştu.

Genel başkan adayının Binali Yıldırım olduğunu açıklayan AK Parti Tüzüğü'nün 70. maddesine göre, mevcut genel başkanın yanı sıra Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile büyük kongre delegelerinin en az 5’te birinin çağrısıyla da toplanan olağanüstü büyük kongre 22 Mayıs Pazar günü yapılacak. Binali Yıldırım’ın AKP 2. Olağanüstü Kongresi’nde  genel başkan seçilmesine kesin gözle bakılıyor.

 

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Binali YıldırımAbdülkadir SelviAKPAKP Kongresiyardımcı muavin

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