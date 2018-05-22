Abdulkadir Selvi'den AKP'ye: Peki İstanbul'daki Kürt oyları ne olacak?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen genel milletvekili seçimleri için AKP'nin belirlediği adayları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın beşi hariç tüm bakanlarını sahaya sürdüğünü belirten Selvi, "Bu da seçimleri ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Bir oy bir oydur ilkesiyle hareket etmiş. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi önemli, Meclis o kadar önemli değil diye düşünenlere de böylece mesaj vermiş oldu" dedi.

Selvi, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Sanayi Bakanı Faruk Özlüiçin milletvekilliği değil, bakanlığın tercih edildiğini söyledi.

AB Bakanı Ömer Çelik'in de milletvekili listelerinde yer almadığını hatırlatan Selvi, "Listelerdeki strateji ve sürprizler" başlıklı yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Bu da Erdoğan’ın siyasi değil teknik ağırlıklı ve dar bir kabine kuracağı anlamını taşıyor. Bu seçimlerde Meclis önemli değil şeklinde düşünenlerin aksine Erdoğan, Meclis’e ağırlık veren bir liste hazırladı. Ve çok önemli bir nokta, listelerde en büyük ağırlık İstanbul’a verilmiş. Erdoğan adeta ağır topları İstanbul’a yığmış. Enerji Bakanı Berat Albayrak ile Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya zaten İstanbul milletvekiliydi. Ama onların yanı sıra İstanbul siyasetinde karşılıkları olan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İstanbul’a alınmış. Erdoğan genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekillerinden de İstanbul’a özel bir yığınak yapmış. Kürtlerin yoğun olduğu İstanbul üçüncü bölgede görev yapan Mehdi Eker’i ise Diyarbakır’a çekmekle, bölge açısından güçlü bir mesaj verilmiş. Peki İstanbul’daki Kürt oyları ne olacak?"