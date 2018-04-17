Abdulkadir Selvi'den 18 ay sonra aynı yazı: Bir de bakmışız ki Gülen'e, Öcalan formülü uygulanmış, 'memlekete hoş geldin' denilmiş

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki isim olduğu iddia edilen Fethullah Gülen için 18 ay sonra aynı ifadeleri kullandı.

Selvi, 3 Ekim 2016'da yayımlanan yazısında, "Bir de bakmışız ki Gülen’e, Öcalan formülü uygulanmış. PKK lideri gibi bindirildiği MİT uçağında, 'Fetullah Gülen, memlekete hoş geldin' denilmiş" diye yazmıştı.

Hürriyet yazarı bugünkü (17 Nisan 2018) yazısında "Peki bir gün Fetullah Gülen de ABD’den paketlenip getirilebilir mi?" diye sorarak şöyle dedi:

"Bu sorunun cevabını araştırdım. Eğer ABD’nin Türkiye’den daha önemli bir menfaati söz konusu olursa Gülen’i verir deniliyor. Bir de bakmışsınız ki MİT’e ait bir uçakta gözlerindeki bantlar çözülüp, 'Memlekete hoş geldin Gülen' denilmiş. Öcalan’a olduğu gibi."

Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT), orta Afrika ülkesi Gabon'da düzenlediği operasyonla 'FETÖ'nün üst düzey 3 yönetici olduğu belirtilen Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal'ı Türkiye'ye getirdiği iddia edilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Gabon'a teşekkür ederek, "3 FETÖ'cüyü teslim ettiler" açıklaması yapmıştı.

MİT'in, 'FETÖ'nün Balkan yapılanmasına yönelik olarak yürüttüğü soruşturmada, Kosova istihbaratıyla işbirliği içinde Türkiye'ye getirdiği 6 kişi, “Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" ve “Uluslararası casusluk" gerekçeleriyle tutuklanmıştı.

İki ülke arasında krize neden olmuştu

Kosova'da altı Türk vatandaşının MİT tarafından gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilmesi iki ülke arasında krize neden olmuştu. Kosova Başbakanı Ramuş Haradinaj, kendisinden habersiz yapıldığını söylediği gözaltı ve iade operasyonu sonrası İçişleri Bakanı ve istihbarat şefini görevden alarak konuya ilişkin ayrı bir soruşturma başlattırmıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise operasyonun Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Kosova istihbaratı tarafından "dayanışma içerisinde" yapıldığını söylemişti.

Erdoğan, Haradinaj'ın Kosova İçişleri Bakanı ve istihbarat şefini görevden almasını sert dille eleştirmişti. "Ey Kosova'nın Başbakanı. Kimin talimatıyla sen böyle bir adımı attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın?" ifadesini kullanan Erdoğan, "Benim Kosovalı kardeşlerim, tanıdığım bildiğim Kosovalılar sana bunun hesabını soracaktır, ben bunu da biliyorum" demişti.

Haradinaj' “Kimse çıkıp da Kosova’dan bu şekilde adam kaçıramaz, bu bir çeşit hırsızlıktır” sözleriyle tepki gösterirken ‘kaçırma’nın ardından başlatılan soruşturmaya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği öfkeli tepkiye şaşırdığını ifade etmişti.

Türk vatandaşlarının kendi bilgisi dışında ‘apar topar’ sınırdışı edildiğini kaydeden Haradinaj, içişleri bakanı ve istihbarat dairesi başkanının görevlerine son vermiş ve soruşturma başlatmıştı.

Erdoğan Haradinaj’ın bedel ödeyeceğini, iki yetkilinin görevlerini yaptığını, kovulmalarının ise tarihi bir hata olduğunu söylemişti.

Selvi'nin "Gülen bir gün MİT uçağıyla getirilir mi?" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Ver papazı al papazı” dediği rahip Brunson davası başladı.

Ama Fetullah Gülen’le ilgili ABD’de açılmış bir dava yok. Adalet Bakanlığı tarafından ABD yargısına teslim edilmiş olan belgelerin kapağı bile açılmadı. Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanı olduğu dönemde Gülen’in iadesiyle ilgili ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions’a teslim edilen belgelerin henüz yargıya havale edilmediği ortaya çıktı.

Buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “FETÖ seni de getireceğiz” diye sesleniyor. Çünkü konjonktür değişiyor. MİT şimdiye kadar 18 ülkeden 80 FETÖ’cüyü paketleyip getirdi. Bu iş bir ‘al-ver’ meselesi. Peki bir gün Fetullah Gülen de ABD’den paketlenip getirilebilir mi? Bu sorunun cevabını araştırdım. Eğer ABD’nin Türkiye’den daha önemli bir menfaati söz konusu olursa Gülen’i verir deniliyor. Bir de bakmışsınız ki MİT’e ait bir uçakta gözlerindeki bantlar çözülüp, ”Memlekete hoş geldin Gülen” denilmiş. Öcalan’a olduğu gibi.

Hatırlarsanız MİT kısa bir süre önce Kosova’dan 6 FETÖ’cüyü paketleyip Türkiye’ye getirmişti. Böylece Kosova’daki FETÖ’cülerin ByLock, Eagle, FALCON ve Kakao Talk programları üzerinden haberleştikleri tespit edildi. 6 kişi hem FETÖ üyeliğinden hem de casusluk iddiasıyla tutuklandılar.

Kosova Başbakanı Haradinajoperasyona sert tepki gösterip İçişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanı’nı görevden almıştı. Bu ilginin karşılıksız olmadığı ortaya çıktı. FETÖ’cüler, operasyonu öğrendikten sonra ilk olarak Kosova Başbakanı ve Meclis Başkanı ile irtibat kurmuşlar. Hem de kimin üzerinden? Kosova’daki FETÖ’cülerin aralarındaki yazışmaların deşifre edilmesi bu ilişki trafiğini ortaya çıkardı. Buna göre FETÖ’cüler, Kosovalı yöneticileri ‘hanımları ve çocukları’ üzerinden avuçlarının içine almışlar.

TIKLAYIN: Selvi'nin 3 Ekim 2016 tarihli yazısı

TIKLAYIN: Selvi'nin 17 Nisan 2018 tarihli yazısı



