Abdülkadir Selvi'den 13 maddede YAŞ kararları

Abdülkadir Selvi

(Yeni Şafak - 5 Ağustos 2012)



Şura'nın sürprizleri



Yüksek Askeri Şura kararlarıyla birlikte, TSK'nın, 'Ergenekon ve Darbe' ipoteğinden kurtulması, 'Temdit' zincirini kırması yönünde önemli bir adım atıldı.

Darbe suçundan yargılanan generalleri emekli etmek bir yana, görev sürelerini uzatıp, onları aktif görevlere atayan zihniyet böylece tasfiye edildi.

Ordu, darbecilerin doğal hamisi konumundan kurtarıldı. İstifa depreminin ardından ateşten bir gömlek giyen Özel Paşa, şura kararlarına damgasını vurdu. İlker Başbuğ ve Işık Koşaner gibi, sivil irade ile sürtüşmek yerine, yeni bir sayfa açmayı tercih etti. TSK'nın normalleşmesi açısından önemli bir adım.

Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının istifa ettiği, subayların inançlarından dolayı ihraç edildiği, Başbakan'a eşinin başörtüsünden dolayı dil uzatıldığı, hesap sorulmaya kalkışıldığı şuralardan, Başbakan'ın tek başına başkanlık ettiği bugünkü duruma gelindi.

Bir dönemler internetten,' e- muhtıra' veren TSK, darbe sanıklarının emekliye sevk edilmesi kararını internetten açıklıyor. TSK'nın normalleşmesi ve Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından büyük bir adım.

Bu şuranın özellikleri.

1- TSK temdit ipoteğinden kurtuldu.

2- Önümüzdeki yıl terfisi gelen temditli 14 generalin emekliye sevk edilmesinin önü açıldı.

3- Temditli generallerin doldurduğu aktif görevlerdeki kadrolar boşaltıldı.

4- Terfisi gelen generallerin önü açıldı. Ordu gençleştirildi.

5- Şura'da emekliye sevk edileceği yönünde haberler yapılan Hava Kuvvetleri Komutanı Mehmet Erten yerini korudu. Zaten hükümetin böyle bir hazırlığı yoktu ama, bu Erten hakkındaki soru işaretlerinin izale olduğu anlamına gelmiyor. Uludere olayı ve Suriye'de düşürülen jetin soru işaretlerinin çengeli asılı olarak duruyor.

6-Şura'nın sürprizleri var. İsmi geleceğin Genelkurmay Başkanları arasında geçen Servet Yörük'ün EDOK'a getirilmesi tenzili rütbe olarak gözüküyor. Bunda Uludere ve Suriye'deki uçak olayının etkili olduğu söyleniyor. Öcalan'ın Suriye'den çıkarılma sürecinde 2.Ordu Komutanı Aytaç Yalman'ın görev süresi 1 yıl uzatılmıştı. Suriye ile savaş ihtimalinden söz edildiği bir dönemde Servet Paşa, Ankara'ya çekildi.

7-Şuranın ikinci önemli sürprizi ise Galip Mendi'nin 2. Ordu Komutanlığı'na getirilmesi. Terörle mücadele ve Suriye, 2.Ordu'nun görev alanı içinde olduğu için askeri gereklilik gözüyle bakılabilir. Kocaeli'ndeki Kolordu komutanlığı döneminde Ergenekon sanıklarını ziyaret eden Paşa olarak ön plana çıkmıştı Galip Mendi. Ancak terör ve Suriye gündemi nedeniyle, orduya yeni bir komutanın, komuta etmesi tercih edildi.

8-Şura'da terfi alamayan isimlerden birisi de, Genelkurmay 2. Analiz Değerlendirme Daire Başkanı Tuğgeneral Ali Rıza Kuğu. Uludere olayının YAŞ üzerindeki etkisi Kuğu Paşa'nın temdit almasıyla hissedildi. Bu şura temditliler kadar Uludere boyutuyla da büyük önem taşıyor. Devlet içinde Uludere'nin hesabının görüldüğü bir şura.

9-Uludere'yi bombalayan uçakların kalktığı Diyarbakır 2.Hava Kuvvetleri Komutanı Veysi Ağar, emekliye sevk edildi. Veysi Ağar'ın, sicili kabarık. Lizbon'da Cumhurbaşkanı Gül'ü karşılamayan Ağar, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ı karşılamak için makam odasından dışarı çıkmamıştı. Veysi Ağar ayrıca, Hatay üzerinde uçuş yaptığı tespit edilen İsrail'e ait Herona müdahale etmemişti.

10-Orgenerallik sırasında favori olarak gösterilen Necati Özbahadır'ın dosyasını bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. İkinci Aslan Güner vakıası olabilir. Özbahadır, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olarak katıldığı GATA'daki ilk törende, 'Sayın Cumhurbaşkanı' olarak hitap etmişti. Gelenek olduğu tarzda, 'Sayın cumhurbaşkanım' dememişti.

Harp Akademileri Komutanlığı'ndan emekliye sevk edilen Aslan Güner'de Cumhurbaşkanı'nın eşi Hayrunnisa Gül'ün elini sıkmamak için protokolü terk etmişti.

11-YAŞ'ta terfileri onaylanmayan Gürbüz Kaya, Abdullah Gavremoğlu ve Halil Helvacıoğlu, 'Danıştay Paşaları' benzeri AYİM kararı ile terfi edip, bağlı oldukları Başbakan ve bakanlar hakkında dava açmışlardı. Emekliye sevk edilmeleri ile bu çarpıklığın daha uzun süre devam etmesine izin verilmedi.

12-YAŞ'ta emekliye sevk edilen paşalar, 30 Ağustos'tan sonra Hasdal'dan Silivri'ye taşınacaklar.

13- Ergenekon, Balyoz ve İnternet Andıcı davalarından yargılanan muvazzaf ve emekli subayları ikinci bir akıbet bekliyor. 1 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılırlarsa, Askeri Ceza Kanunu'nun 30 ve 31. Maddelerine göre, rütbeleri sökülüp, er olacaklar. İlhami Erdil örneğinde olduğu gibi. Bir avantajları; emekliliklerinde bir sorun gözükmüyor.