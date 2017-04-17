Abdulkadir Selvi: YSK pimi çekti, bombayı bıraktı; kimsenin bu seçimi gölgelemeye hakkı yok!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) “mühürsüz oyların da geçerli sayılacağına” dair karara tepki gösterdi.

Selvi, “YSK, pimini çekti bombayı bıraktı. Kimsenin bu seçimi gölgelemeye hakkı yok” dedi.

YSK açıklaması

YSK, referandumunda bazı seçmenlere mühürsüz oy pusulası ve zarf verildiği şikayetlerini değerlendirmişti. Kurul mühürsüz oyların "dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadığı sürece" geçerli sayılmasına karar vermişti. HDP ve CHP, bu karara itiraz edeceklerini duyurmuştu.

YSK'nın açıklaması şöyleydi:

"Bazı sandık kurullarının seçmene oy pusulası ve zarflarını sandık kurulu mührüyle mühürlemeden verdikleri yolundaki yoğun şikayetler üzerine bugün toplanan Yüksek Seçim Kurulu sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar vermiştir.

"Sayım döküm işleminin buna göre yapılması gerekmektedir.

"Kamuoyuna, il ve ilçe seçim kurullarımıza, sandık kurullarına ve siyasi partilere duyurulur."