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Abdulkadir Selvi yeni kabine olasılıklarını açıkladı

Selvi'den olası isimlerle ilgili kulis bilgileri geldi

24 Mayıs 2016 14:36

AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni bakanlar kurulu listesini sundu.

Yeni kabinede kimlerin yer alacağı beklenirken, gazeteci Abdülkadir Selvi'den olası isimlerle ilgili kulis bilglileri geldi.

NTV'nin haberine göre, gazeteci Abdülkadir Selvi, yeni kabinede yer alması muhtemel bazı isimlerle ilgili kulis bilgilerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, saat 10.30 sıralarında çıktığı Beştepe'de yeni bakanlar kurulu listesini sunan Binali Yıldırım'ın yapacağı açıklamanın beklendiği dakikalarda, Abdülkadir Selvi 8 isim telafuz etti.

Selvi'ye göre; Ömer Çelik, Mehmet Özhaseki, Recep Akdağ, Nurettin Canikli, Mustafa Şentop, Fatma Betül Kaya, Nihat Zeybekci ve Ahmet Arslan yeni kabinede olması yüksek ihtimal isimler...

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