Abdulkadir Selvi: Yeni bakanlar mazeretleri olmadığının farkındalar

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabineye ilişkin olarak değerlendirmede bulundu. Selvi, yeni bakanların seçmen baskısı altında olmadığını söyleyerek "mazeretleri olmadığının farkındalar" ifadesini kullandı.

Selvi'nin "Yeni bakanlarla ne konuştuk" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Siyaset o kadar hızlı akıyor ki, bir gün önce kimlerin bakan olacağı konuşuluyordu. Kabine belli oldu Ankara’nın gündeminde bu kez kurullara kimlerin atanacağı konuşuluyordu. Hatta kurullara atanacak olan milletvekillerinin istifa edip etmeyeceği dahi araştırılmaya başlanmış durumda. Bu arada kurullarda görev alanların milletvekilliğinden istifa etme zorunluluğu yok.



Kısa süreli de olsa bazı bakanlarla sohbet etme imkânım oldu. Özel sektörde ve bürokraside başarılarıyla kendilerini kanıtlamış isimler. Kendilerine sunulan imkânın farkındalar. Siyasetten gelmedikleri için üzerlerinde bir seçmen baskısı hissetmiyorlar. Yeni bir hükümetle yeni bir bakan profili ile karşı karşıyayız. Genç, birikimli, çözüm odaklı, işe ve üretime odaklanmış durumdalar. Özel sektör deneyimleri ile gençlik enerjilerini birleştirip başarılı olmaktan başka çareleri bulunmadığını düşünüyorlar. Siyasetten gelmedikleri için üzerlerinde seçmen baskısı yok. Mazeretleri olmadığının farkındalar.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan bu yana hedeflediği başkanlık sistemini gerçekleştirdi. Şimdi artık yeni başarı hikâyeleri yazmanın zamanı.