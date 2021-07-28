Abdulkadir Selvi yazdı: İşte AKP ile MHP’nin Seçim ve Siyasi Partiler Yasası taslağı üzerinde uzlaşmaya vardığı ve varamadığı maddeler

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP tarafından hazırlanan Seçim ve Siyasi Partiler Yasası taslağında MHP'nin uzlaşmaya vardığı ve müzakere etmek istediği maddeleri sıraladı.

Süreçle ilgili bilgi veren Selvi, şunları kaydetti:

“Seçim ve Siyasi Partiler Yasası’yla ilgili çalışmalar açısından gözlerimizi ağustos ayına çevirmemiz gerekecek. Neden ağustos dedim? Muhtemelen 9 Ağustos’ta AK Parti’nin MYK toplantısı yapılacak. Ondan sonra AK Parti ve MHP heyetlerinin bir araya gelerek çalışmalara başlaması bekleniyor. AK Parti’de çalışmalara Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP’de ise Feti Yıldız başkanlık ediyor. Hayati Yazıcı ve Feti Yıldız, şu sıralarda heyette yer alacak isimleri belirliyorlar.

Heyetler bir araya gelmedi ama taslaklar üzerinde değerlendirmeler yapıldı. MHP, AK Parti tarafından kendilerine iletilen taslağı inceleyip görüşünü bildirdi.”

“MHP’nin bazı maddeler için ‘Uygundur’ diye kanaat bildirdiği, bazı maddeler için de ‘Müzakere edilebilir’ notunu düştüğü biliniyor” diyen Selvi, bu maddeleri şöyle sıraladı:

AK Parti ile MHP arasında uzlaşmaya varılan maddeleri şöyle sıralamak mümkün:

1- Yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 5’e indiriliyor.

2- Seçimlere girebilmek için Meclis’te grup kurma şartı kaldırılıyor.

Müzakere edilecek maddeleri ise şöyle özetlemek mümkün:

1- MHP, ittifak için de baraj getirilmesi istiyor.

2- MHP, “Daraltılmış bölge”nin 6-7 milletvekiline göre bölünmesini değil, en az 10 milletvekiline göre belirlenmesini istiyor. MHP daraltılmış bölgeye sıcak bakmadığı için alternatif olarak mevcut sistemin devam etmesi kararı alınabilir.

3- AK Parti’nin, seçim kurulu başkanlarının o seçim bölgesindeki en yaşlı hâkim olmasının yerine, YSK ve HSK’nın belirlediği kişilerden oluşmasına yönelik önerisi MHP tarafından olumlu bulunmadı. MHP mevcut sistemin devamını istiyor.

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