Abdulkadir Selvi: YAŞ'ta Türkiye’nin yurtdışı operasyonlarında yeterli performansı göstermeyen, kendi çapında direnç gösterenler mercek altına alınacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Yüksek Askeri Şûra'da Türkiye’nin yurtdışı operasyonlarında yeterli performansı göstermeyen, 'kendi çapında direnç gösterenler'in mercek altına alınacağını yazdı.

Selvi, "Kurban Bayramı nedeniyle Yüksek Askeri Şûra’nın öne çekilmesi bekleniyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in görev süresi devam ediyor. Kuvvet komutanlarının ise süreleri doldu ama yaşları müsait olduğu için uzatma imkânı var. Ama değişiklik de olabilir." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Dikkat ettiniz mi, YAŞ toplantısı yapılacak ama ülkede olağanüstü bir durum yok. Hatta biz haber yapmasak kimsenin YAŞ toplantısı yapılacağından haberi yok. Oysa geçmişte YAŞ ve MGK toplantıları siyasi kriz nedeni olurdu. Askerlerin sivillere had bildirme mekânları gibi görülürdü. Abdullah Gül’ün Başbakan olarak katıldığı toplantıda MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılınç, 'Karının başını aç' demişti. Gül daha sonra bu hadisenin hatırlatılması üzerine, 'Gereken cevap verildi' demişti." ifadesini kullandı.

Selvi, "MGK toplantısında Hava Kuvvetleri Komutanı Cumhur Asparuk, irtica konulu uzun konuşmasında hükümeti hedef alınca Başbakan Erdoğan önce 'Doğru konuşmuyorsun' diyor. Konuşmasını bitirmesi için uyarıyor. Ama Asparuk konuşmaya devam edince masaya sert bir şekilde vurup 'Kes ulan' diye bağırıyor." görüşünü savundu.

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