Abdulkadir Selvi: Yabancı yatırımcı, '31 Mart'ı görelim' diyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimin ekonominin de kaderini belirleyeceğini iddia etti. Selvi, yabancı yatırımcıların “31 Mart’ı görelim” dediğini öne sürdü.

Selvi, "Faiz indirimi olacak mı, piyasalardaki yeni milat" başlığıyla (5 Aralık 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümümden şunları kaydetti:

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart tarihi şimdiden sadece siyasette değil, aynı zamanda ekonomide de bir milat olma yolunda. Yabancı yatırımcı, “31 Mart’ı görelim” diyor. Türk iş dünyası da 31 Mart’a odaklanmış durumda. İşin püf noktası, AK Parti yerel seçimden güçlü bir şekilde çıkacak mı, siyasi istikrar korunacak mı? Herkesin baktığı nokta burası. Seçim sonuçları bir anlamda ekonominin de kaderini belirleyecek.

Yazının tamamı için tıklayın