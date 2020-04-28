Abdulkadir Selvi: Türkiye, üretimi durdurmamakla akıllı bir iş yaptı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, önümüzdeki dönemden yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından çok ekonominin gündemde olacağını belirtti. Selvi, " Türkiye, üretimi durdurmamakla akıllı bir iş yaptı. Koronavirüs sonrası felaket senaryoları yazanlara inanmak istemiyorum" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Bir süre sonra Koronavirüs gündemden düşecek, varsa yoksa da ekonomiyi konuşacağız.Koronavirüs sonrasına dönük bir çalışma yapılıyor. Gelişmiş ülkelerin hızlı bir büyümeyi hedef aldıkları söyleniyor. Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş, ucuz enerji sağlamak suretiyle bir süreci destekliyor. AK Parti MYK toplantısında da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın petrol fiyatlarındaki düşüşün cari açık ve enflasyona olumlu katkı yaptığını belirtip 'Koronavirüs nedeniyle yaşadığımız kayıpların bir kısmını petrol fiyatlarındaki düşüşle dengeledik' dediği ifade ediliyor. Bu günden itibaren ekonomi daha güçlü bir şekilde gündemimize girecek. Küresel ekonomide tarihi küçülmelerin yaşanacağı ifade ediliyor. Bu karamsar tabloya karşın, Almanya’da çarklar dönmeye başladı. Trump ise üretimi başlatmak için sabırsızlanıyor. Çin’de çarklar zaten dönmeye başladı. O nedenle Koronavirüs sonrası felaket senaryoları yazanlara inanmak istemiyorum. Türkiye, üretimi durdurmamakla akıllı bir iş yaptı. Şimdi çarkların hızla dönmesi için bir çalışma yapılıyor. O nedenle mayıs ayında Koronavirüs'ten çok ekonomiyi konuşacağız." ifadesini kullandı.

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