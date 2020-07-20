Abdulkadir Selvi: Tüm kutsal dinlerce sapkınlık olarak tarif edilen eşcinsellik meşrulaştırılıyor, normalleştiriliyor ve yaygınlaştırılıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme tartışmasına yönelik, "İstanbul Sözleşmesi ele alındığında uygulamadan kaynaklanan sorunların da masaya yatırılması gerekiyor. Ama görünen bir gerçek var. Tüm kutsal dinlerce sapkınlık olarak tarif edilen eşcinsellik meşrulaştırılıyor, normalleştiriliyor ve yaygınlaştırılıyor." görüşünü savundu.

Selvi, "Erkekler tarafından katledilen, cinsel istismar başta olmak üzere her türlü kötü muameleye maruz kalan kadınların sorunu günümüzün en ciddi konularının başında geliyor. Diğer tarafta ise yıkılan yuvalar..." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, Argetus Araştırma'nın İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili yaptığı araştırmanın detaylarına da yer verdi. “İstanbul Sözleşmesi’ni hiç duymadım” diyenlerin oranı yüzde 67.9 çıkıyor. “Duydum ama okumadım” diyenler ise yüzde 16.3. “Şiddeti önlüyor” diyenlerin oranı yüzde 18.9 olurken, “Önlemiyor” diyenlerin oranı yüzde 15.3. Araştırmaya katılanların yüzde 13.5’i sözleşmenin aileyi tehdit ettiğini düşünüyor. Yüzde 19.9’u ise bu düşünceye katılmıyor. İstanbul Sözleşmesi’nin eşcinselliği yaygınlaştırdığı yargısına katılanların oranı yüzde 13.9 olurken, katılmayanların oranı yüzde 20.2. Görüş bildirenlerin yüzde 58.7’si fikrinin olmadığını belirtti.

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