Abdulkadir Selvi: TEOG kaldırıldı; asıl mesele bir kaosa meydan vermeden yeni sistem kurmak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında verdiği TEOG talimatından 4 gün sonra Milli Eğitim Bakanı (MEB) İsmet Yılmaz'ın açıklamasıyla son verilen TEOG sisteminin yerine neyin geçeceğini sordu. 1 milyon 200 bin öğrenciyi etkileyen bu kadarda, yeni model için merkezi sınav sisteminin düşünülmediğini belirten Selvi, "TEOG kaldırıldı; şimdi esas mesele bir kaosa meydan vermeden yeni sistemi kurmakta" dedi.

Abdulkadir Selvi'nin "Yeni sistem ne getirecek, bir kaos yaşanacak mı?" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın, bu yıl TEOG sınavının yapılmayacağını açıklamasıyla birlikte, neyin olmayacağı netleşti. Ama asıl sorun bundan sonra ne olacağı?

İşte orası henüz belli değil

Karar süreci öylesine hızlı gelişti ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Eylül Cuma günü canlı yayında talimat verdi, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 19 Eylül Salı günü TEOG’un kaldırıldığını açıkladı. Her şey 4 gün içinde olup bitti.

1 milyon 200 bin öğrenciyi ilgilendiren bir karar keşke öngörülebilir bir süre içinde alınsaydı. TEOG kaldırılırken, yerine ikame edilecek sistem eşzamanlı olarak devreye girse daha yararlı olurdu. Öğretim yılının başında olunması nedeniyle ortada telafisi imkânsız bir durum yok. TEOG’un kaldırılması nedeniyle büyük bir stres içinde olan öğrenciler ve aileleri derin bir nefes aldı. TEOG kaldırıldığına göre elbette ki yerine yeni bir sistem konulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanacak alternatifli sistem önerileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak Bakanlar Kurulu’nda ele alınacak. 22 Eylül Cuma günü Bakanlar Kurulu toplantısı yapılacak. Ancak o gün önce MGK toplanacak. Orada bağımsızlık referandumu nedeniyle Irak Bölgesel Yönetimi’ne karşı uygulanacak yaptırımlar ele alınacak. MGK’nın ardından Bakanlar Kurulu toplanıp bu yaptırımları karara bağlayacak. Konjonktür nedeniyle o toplantıda yeni sistem ele alınır mı, emin değilim. Ama bu işin uzatılmaya tahammülü yok.

Dünya örnekleri inceleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı aralarında ABD, Finlandiya, Japonya, İngiltere, Almanya, Çin ve Güney Kore’nin de olduğu 15 ülkede bu iş nasıl yapılıyor diye inceliyor. Finlandiya’da okul notları, ABD’de merkezi sınav sistemi, Japonya’da ise hem okul bazlı hem merkezi sistem hem de okul notlarının esas alındığı bir sistem geçerli. Güney Kore merkezi sınav ile birlikte okul notlarını esas alırken Çin, bitirme sınavını yeterli buluyor. Her sistemin kendine has avantajları ve dezavantajları var.

Getirilecek sistemin TEOG’un gerisine düşmemesi gerekiyor. Adrese dayalı sistem üzerinde duruluyor. Böylece çocukların oturdukları yere en yakın okullara gitmesi hedefleniyor. Burada bir eksiklik düz liselerin olmaması. Ayrıca Galatasaray, Kabataş benzeri 500 civarındaki liseye geçiş nasıl olacak? Bunun için ayrı bir sınav sistemi mi getirilecek, orası belli değil. Karar süreçleri çok hızlı gelişti. Ancak bir kaos yaşanmaması için yeni sistemin bir an önce açıklanması gerekiyor. Öncelikle TEOG’un kaldırılmasıyla birlikte sınav stresinden kurtulup rahat bir nefes alan 8’inci sınıf öğrencilerinin hevesi kursağında kalmamalı. Hem öğrencilerin mağdur olmasına imkân verilmemeli hem de getirilecek sistem kaldırılan sistemden daha iyi olmalı. Elbette ki bir sistem uygulanacak. Ancak bunun TEOG’dan daha iyi ve uygulanabilir bir sistem olması gerekiyor.

Merkezi sınav olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’nda oluşturulan bir grup alternatif sistemler üzerinde çalışılıyor. Yeni modelde merkezi sınav sistemi düşünülmüyor. Özü itibarıyla sınav stresini ortadan kaldıracak bir sistem üzerinde duruluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dershanelerin kaldırılması kararını aldığında bunu başaracağına inananların sayısı azdı. Başardı. Böylece eğitim sistemimiz ‘dershane bağımlılığı’ndan kurtulmuş oldu. Cumhurbaşkanı, TEOG’un kaldırılmasını sürpriz bir şekilde gündeme getirdi. Merkezi sınav sistemini esas almayan farklı bir ölçme, değerlendirme ve yerleştirme sistemine geçiliyor.

Önceden ilan edilmiş bir sistem olması arzu edilirdi. Ama henüz eğitim döneminin başındayız. Telafi edilemez bir süre değil. Geçiş sürecinin iyi yönetilmesi ve belirsizliklerin giderilmesi gerekiyor. Ayrıca takvimden ziyade getirilecek sistemin uygulanabilirliği daha büyük önem arz ediyor.

TEOG kaldırıldı; şimdi esas mesele bir kaosa meydan vermeden yeni sistemi kurmakta.