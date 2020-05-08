Abdulkadir Selvi: Talimatın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldiği söyleniyor; alternatif baro önerisi yeniden hangi gerekçeyle getirilecek?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen baro seçimlerine ilişkin son gelişmeleri aktardı. AKP'li hukukçu kurmayların çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantının ardından Erdoğan tarafından geldiği belirtilen bir talimatla alternatif baro kurulmasına izin veren seçeneğin pazartesi günü yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

"Alternatif baro önerisi yeniden hangi gerekçeyle getirilecek? Müzakereler sonucunda karar değişecek mi yoksa ilk başta alınan tek baro kararı geçerli mi olacak?" sorularını gündeme getiren Selvi, "Tüm bunlar pazartesi günü yapılacak olan toplantıda netleşecek" dedi.

Erdoğan, baro ve tabip odaları başta olmak üzere bu yapılarda düzenlemeler yapılması gerektiğini bildirerek, "Barolar ve tabip odaları başta olmak üzere yapılarının belirlenmesidir. Ankara Barosu'nun fütursuz saldırılarını gördük. Bu da bu düzenlemenin ehemmiyetini göstermiştir. Bu çalışmayı tekrar ele almalı, en kısa sürede Meclis'in takdirine sunmalıyız" demişti.

Selvi'nin, "Anketlere göre inenler-çıkanlar" başlığıyla yayımlanan yazsının ilgili bölümü şöyle:

"AK Parti’nin hukukçu kurmaylarının çarşamba günü yaptığı toplantıda baroların seçimiyle ilgili yasa değişikliğinin genel esasları belirlenmişti. Yeni düzenlemede Alternatif baroya izin verilmemesi kararı alınmıştı. Aslında bu karar öyle kolay alınmadı. Geniş kapsamlı bir şekilde müzakere edildi. Çünkü üyelerin bir kısmı alternatif baro fikrine yakın duruyordu. Ancak PKK’lıların, FETÖ’cülerin ve LGBT gibi marjinal grupların alternatif baro kurma ihtimali üzerine bundan vazgeçildi. Tek baro sisteminin devam etmesi kararı alındı. Kanun teklifinin buna göre hazırlanması kararlaştırıldı.

Ancak ne olduysa oldu, dün gece hukukçu milletvekilleri alternatif baro kurulmasına izin veren seçeneğin yeniden değerlendirilmesi için pazartesi günü toplantıya çağrıldı. Peki 24 saat içinde ne değişti? Talimatın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldiği söyleniyor. Alternatif baro önerisi yeniden hangi gerekçeyle getirilecek? Müzakereler sonucunda karar değişecek mi yoksa ilk başta alınan tek baro kararı geçerli mi olacak? Tüm bunlar pazartesi günü yapılacak olan toplantıda netleşecek.

Türkiye Barolar Birliği’nin seçimindeki temsil oranları değişiyor. Baroların 2 artı 1 olan temsil oranları, 3 artı 1’e yükseltiliyor. Her 300 üyeye bir delege verilirken, bu sayı bin üyeye bir delege sistemine dönüştürülüyor. Böylece Anadolu barolarının gücü arttırılırken seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının ağırlığı dengeleniyor.

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