T24 LogoT24 Logo
Gündem

Abdulkadir Selvi: Suriye'de Esed ile bir geçiş süreci yaşanacağı çok netleşmeye başladı

"Türkiye’nin önceliği Esed’in gitmesi değil, PYD ve YPG’ye orada bir terör devleti, kurdurulmaması"

24 Kasım 2017 02:13

 Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Soçi'de Rusya, Türkiye ve İran’ın katılımıyla gerçekleştirilen Suriye zirvesine ilişkin yaptığı değerlendirmede "Suriye ile ilgili yeni bir aşamaya geçildi. Siyasi çözüm aşamasına geçildi. Bu siyasi çözüm aşamasında Esed ile bir geçiş süreci yaşanacağı çok netleşmeye başladı” dedi.

Abdulkadir Selvi’nin CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programındaki konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

“Rusya, İran ve Türkiye liderlerinin görüşmesinden bir gün önce Esed’in oraya gelmesi, Putin ile çok samimi görüntüler vermesi diplomaside verilen bir mesajdı. Biz dedik ki masada üç lider var ama Esed’in ruhu da orada. Onun da ötesinde bundan sonraki süreç Esed’li olacak ve Rusya Esed’li çözümün en büyük hamisi ve koruyucusudur.

Türkiye’ye gelince gelişen süreçte, evet Esed katildir. Bu 6 yıl içinde akan kanda onun parmağı vardır. Kimyasal silah kullanmıştır. Sivil insanları katletmiştir. Gelinen noktada şurada bir harita var. Harita 15 günde bir değişiyor ama bir yıl önce baktığımızda dahi Esed daha gerilerdeydi. Rusya ve İran’ın desteğiyle bugün haritada en geniş alan, Esed’in kontrol ettiği alan. Bugün Esed’siz hangi çözümü sağlayacaksınız?

Türkiye her zaman şunu savundu: Irak’ta da Suriye’de de kalıcı bir çözümün sağlanabilmesi için güçlü merkezi yönetimlerin olması lazım. Irak’ta Barzqani referandum olayıyla birlikte biz Bağdat yönetimiyle o hamleyi boşa çıkarabildik.

Suriye'de de Siyasi çözüm aşamasına geçildi. Bu siyasi çözüm aşamasında Esed ile bir geçiş süreci yaşanacağı çok netleşmeye başladı. Türkiye’nin oradaki önceliği Esed’in gitmesi değil, PYD ve YPG’ye orada bir terör devleti, PKK devleti kurdurulmaması.”

ETİKETLER

Abdulkadir selviesedsuriyeçözümsoçitürkiyerusyairan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24