Abdulkadir Selvi: Soylu, GARA’ya gidenin HDP’li bir kadın milletvekili olduğunu söyledi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, GARA’ya gidenin HDP’li bir kadın milletvekili olduğunu söyledi" diye yazdı.

Selvi bugünkü yazısında, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasının önemli bir bölümünde HDP’lileri hedef aldı. Soylu, HDP milletvekillerine dönerek, “Bir milletvekili gitti, oralarda boy gösterdi” dedi. Hatta diğer milletvekillerine dönüp, “Sorarsanız kim olduğunu söylerim” dedi. Gözler HDP’li milletvekilinin kim olduğunu aradı ama Soylu isim vermedi. Soylu, Meclis’ten ayrılırken de GARA’ya gidenin HDP’li bir kadın milletvekili olduğunu söyledi. Peki kim bu kadın milletvekili?" ifadesini kullandı.