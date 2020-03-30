Abdulkadir Selvi: Son bir pürüz çıkmazsa infaz paketi daraltılmış haliyle Meclis’e sunulacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefetle görüşmelerin yapıldığı infaz paketinin daraltılmış haliyle Meclis'e sunulacağını savundu.

Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, o toplantıda iki önemli talimat vermişti. Terör, kadına ve çocuğa cinsel istismar ve kadına şiddet, adam öldürmeyle uyuşturucu kesinlikle kapsam dışında tutulacak, MHP’nin hassasiyetleri dikkate alınacak. Hafta sonu AK Parti ve MHP, ortak bir çalışma yaptı. Paket daraltıldı.Terör, cinsel suçlar, kadına şiddet, adam öldürme kesin olarak paket dışında kaldı." bilgisini paylaştı.

Selvi, "Uyuşturucu baronları kapsam dışı bırakılırken, satıcılar ve içiciler için bir çalışma yapılması gündemdeydi. Aynı şekilde örgüt yöneticileri kapsam dışı bırakılırken, yardım ve yataklık konusunun üzerinde çalışılacaktı. İnfaz paketiyle ilgili yayınlar bunların çalışılmasının da askıya alınmasına neden oldu. Eğer son bir pürüz çıkmazsa paket daraltılmış haliyle Meclis’e sunulacak." ifadesini kullandı.

Yazının devamı içim tıklayın