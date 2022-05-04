Abdulkadir Selvi: Şikâyetleri dinlediğim için Cumhurbaşkanı’nın açıklaması müjde gibi geldi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Şu dükkân Türklerindi, Suriyeliler almış', 'Suriye’den şehitlerimiz gelince Silivri’de, Çatalca’da denize giren Suriyelileri görmek kanıma dokunuyor' şeklindeki şikâyetleri dinlediğim için Cumhurbaşkanı’nın açıklaması müjde gibi geldi." düşüncesini dile getirdi.

Selvi yazısında, "Erdoğan, '1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Azez, Cerablus, Tel Abyad başta olmak üzere 13 ayrı bölgede yerel meclislerde yürüteceğimiz proje bir hayli geniş kapsamlıdır' dediğine göre belli ki bir proje üzerinde çalışılıyor, çalışılmalı da. Çünkü 2023 seçimlerini etkileyecek başlıklardan biri Suriyeliler olacak. Suriyeliler gönderilecekse işe önce Esenyurt, Fatih, Ankara Altındağ’dan başlanmalı." ifadesini kullandı.