T24 LogoT24 Logo
Gündem

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu yaktı

31 Ocak 2020 09:33

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Elazığ'daki depremzedeleri ziyaret etmesinin ardından ailesiyle Erzurum Palandöken'de tatil yaptığı için eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yaptığı açıklamayı bugünkü köşesinde yorumladı. İmamoğlu'nun başta tatilini duyurma niyetinin olmadığını belirten Selvi, "İmamoğlu’nu yakan biraz da sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl’ın sosyal medya paylaşımları olmuş. Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu yaktı." görüşünü savundu. 

Selvi, "Tabii bir de siyasetin gerçekleri var. İmamoğlu Danimarka’da ya da İsviçre’de siyaset yapsa, bir diyeceğim olmazdı. Fakat burası Türkiye. Bizde siyaset farklı yapılıyor. Bizde siyasetçilerden beklentiler başka. Kimsenin İmamoğlu’nun ailesiyle tatil yapmasına bir şey dediği yok. Hatta sıradan bir belediye başkanı olsa, kimsenin ilgilenecek hali de yok. Ancak deprem bölgesinden kayak merkezine geçmesi ve Cumhurbaşkanlığı, CHP Genel Başkanlığı gibi görevlere layık görülen iddialı bir siyasetçi olması, tartışılmasına neden oluyor." düşüncelerini dile getirdi. 

Yazının devamı için tıklayın

 

ETİKETLER

HürriyetEkrem İmamoğluŞeyma SubaşıAcun IlıcalıKübra Açıl
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24