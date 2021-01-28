Abdulkadir Selvi: Sadece Erdoğan değil, kısa bir süre önce AK Parti’nin iki önemli ismi Asiltürk’ü ziyaret etmiş

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü yalnızca Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın değil, AKP’nin iki önemli isminin de ziyarette bulunduğunu yazdı.

Erdoğan’ın Asiltürk ziyareti kulisleri de hareketlendirmiş, erken seçim iddiası yeniden gündeme getirilmişti. Bugünkü yazısında Erdoğan’ın Asiltürk ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan Selvi, “Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etmesi, fay hatlarını harekete geçirdi. Erdoğan ile Asiltürk’ün görüşmede sadece ittifak konusunu değil, hizmet ve siyaset meselesini de konuştukları söyleniyor” dedi.

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