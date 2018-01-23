Abdulkadir Selvi: Rusya'yla belli bir tarihe göre değil, harekâtın belirli bir aşamasına göre anlaşmaya varılmış

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin'e yönelik olarak düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtı için Rusya'yla belirli bir tarihe göre anlaşma yapılmadığını söyledi. Selvi, "Rusya'yla harekâtın belirli bir aşamasına göre anlaşmaya varılmış" ifadesini kullandı.

Selvi'nin "Rusya ile mutabakatın perde arkası" başlığıyla (23 Ocak 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

ABD müttefikimiz ama biz Afrin operasyonunu Soğuk Savaş döneminde mücadele ettiğimiz Rusya ile anlaşarak yapıyoruz. Afrin harekâtına ilişkin olarak görüştüğüm merciler söze iki önemli uyarı ile başlıyor.

1- Harekâtın bir süresi yok. Sadece aşamaları var.

2- Bu harekât Kürtlere karşı değil, terör örgütü PKK-YPG’ye karşı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Olay Kürt koridoru meselesi değildir. Olay terör koridorunu yok etme meselesidir” dedi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un, “Kürt koridoru kırılıyor” şeklindeki değerlendirmesine tepki göstererek, “Kürt koridoru nedir, terör koridoru nedir... Bunu ben anlatacak değilim” diye uyardı.

Rusya ile anlaşma

Bu arada hava harekâtı için Rusya’yla varılan mutabakatın ipuçları da ortaya çıkmaya başlıyor. Rusya’yla belli bir tarihe göre değil, harekâtın belirli bir aşamasına göre bir anlaşmaya varılmış. Türkiye elini çabuk tutuyor, seri hava operasyonları yapılıyor. İlk aşamanın 2 haftada tamamlanması öngörülüyordu ama bu süre öne çekilebilir. Rusya’yla varılan mutabakatın bir opsiyonu olduğu anlaşılıyor. Kara harekâtında ihtiyaç doğduğu takdirde, Hava Kuvvetleri anlık müdahalelerde bulunabilecek. Peki Afrin harekâtı ne zaman tamamlanacak? Erdoğan, “Afrin operasyonu tıpkı Fırat Kalkanı gibi, hedeflerine ulaştığında sona erecektir” dedi. Afrin, YPG ve DAEŞ’ten temizlendikten sonra Cerablus ve El Bab’da olduğu gibi, Afrin’i özgürleştirme süreci başlayacak. Türkiye’nin katkısıyla Afrin’in yerel yönetimi oluşturulacak. Bu sürecin İlkbahar sonu-yaz başına kadar tamamlanması öngörülüyor.

Münbiç var mı?

Afrin bittikten sonra sıra Münbiç’e gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonunu Münbiç takip edecek demişti. Ankara’da planlamalar o yönde yapılıyor. Başbakan Binali Yıldırım operasyonla ilgili bilgi verdiği muhalefet liderlerine,�“Münbiç’e operasyon yapmakta kararlıyız. Eğer Münbiç’e operasyon yapmazsak, Cerablus, El Bab ve Afrin’de yaptıklarımız tehlikeye girer” diye bilgi veriyor. Ankara, Amerikan varlığı nedeniyle Münbiç operasyonunun kolay olmayacağının farkında ama kararlı.

Bu arada Afrin operasyonu ile birlikte Suriye masasındaki kartların yeniden karıldığı anlaşılıyor. Afrin üzerinden yapılan stratejik okumaları yansıtmak istiyorum.

Afrin'e stratejik okuma

1- Astana süreciyle birlikte sağlanan çatışmasızlığın kalıcı ateşkese dönüşmesiyle birlikte Suriye’de yeni bir dönem başlayacak. Yeni anayasanın yapılması, geçiş sürecinin belirlenmesi ve yönetim şekli belirlenecek.

2- Türkiye, Fırat Kalkanı operasyonunun ardından Afrin harekâtıyla Yeni Suriye’nin şekillendirileceği masadaki pozisyonunu güçlendirdi.

3- Rusya, yeni dönemde tercihini Suriye devleti ve Türkiye’nin yönünde, ABD ise YPG’den yana yaptı. Rusya, Suriye rejiminin konumunu genişletmek, İdlib’de söz sahibi olmasını sağlamak için Afrin’de hava sahasının açılmasını sağladı.

4- Türkiye, Soçi’deki masada YPG’nin yer almamasını sağladı. Suriye’nin yeniden şekillendirileceği masada YPG’nin yer almaması için Afrin’e müdahaleyi gerçekleştirdi. Bu adım Münbiç’le tahkim edilecek.

5- ABD ile Rusya arasında Suriye üzerinde bir gizli anlaşma olduğu biliniyor. Türkiye ise sahada ne kadar güçlü olursa masada o kadar etkin olacağı bilinciyle hareket ediyor.

Peki Türkiye sadece Fırat’ın batısındaki YPG ve DEAŞ varlığına yönelik mi operasyon yapılacak? ABD’nin himayesindeki Fırat’ın batısı YPG’ye mi bırakıldı? Hayır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonun Irak sınırına kadar süreceğini açıkladı. Ancak hemen değil. Uygun zaman ve uygun konjonktür oluşturulduktan sonra Fırat’ın batısı gündeme alınacak. Uzun vadeli hedef, ABD’nin oluşturmak istediği terör koridorunu güvenlik kuşağı haline getirmek.