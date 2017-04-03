Abdulkadir Selvi: Referandumda son düzlüğe girilirken Erdoğan'ın sürprizleri olacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, referandum sürecine ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Hayır" çadırına ziyaretinin olumlu geri dönüşümleri olduğunu yazdı. "Erdoğan, stratejistlerle değerlendirmesinde hayır çadırını ziyaret etmekten dolayı memnuniyetini ifade etmiş" diyen Selvi, "Kurmayları da hayır çadırını ziyaretinin olumlu bir algıya neden olduğu değerlendirmesini yapmışlar. 'Ziyaretiniz iyi oldu. Hayır çadırına girip oradakilerle hayırı tartışan bir Cumhurbaşkanı profili ortaya koydunuz. Bu sizin sahiciliğinizi yansıtması açısından yararlı oldu' demişler" ifadesini kullandı. Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tür sürprizler yapacak. Ancak bunlar önceden planlanarak değil doğaçlama bir şekilde gerçekleşecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son haftayı İstanbul’a ayırdığını söyleyen Selvi, "İstanbul’a özel bir önem verdi. Erdoğan’ın İstanbul’a dokunuşu olumlu sonuçlarını vermeye başladı. İstanbul’da son düzlüğe başa baş giriliyor" görüşünü dile getirdi.

Selvi'nin Hürriyet'te "Sürprizler olacak" başlığıyla yayımlanan (3 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Referandumda son düzlüğe giriyoruz.

Evet ve hayır cephesi en son kozlarını sahaya sürmeye başladı.

Yarış büyük ölçüde büyük şehirlerde geçecek.

Referandumda İstanbul’un ve kadınların belirleyici olması bekleniyor.

O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, son haftayı İstanbul’a ayırdı. Erdoğan ayrıca bir gününü kadın seçmenlerle geçirecek. Cumhurbaşkanı, Seçim Koordinasyon Merkezi’nin referandum programına müdahale etti. Ağırlığın büyük şehirlere verilmesini sağladı. İstanbul’a özel bir önem verdi. İstanbul’da öncelik AK Parti seçmeni oldu. Özellikle ilçelerin harekete geçirilmesini istedi. İlçelerdeki oy artışları ile İstanbul’da evet oylarının yükselmesi sağlandı. Erdoğan’ın İstanbul’a dokunuşu olumlu sonuçlarını vermeye başladı. İstanbul’da son düzlüğe başabaş giriliyor.

Ankara mitinginden izlenimler

Büyük şehirlerde son durum şöyle:

İzmir’de hayırlar açık ara önde. İzmir’de 1 Kasım’da alınan oyların üzerine ne kadar çok çıkılırsa, o, başarı sayılacak.

İstanbul’da evetler yarışa geriden başlamıştı. İbre yukarı doğru çıkmaya başladı. Evet ve hayırlar eşit vaziyette. Ankara’da ise evet oyları yükseliyor. Cumhurbaşkanı ile Başbakan ilk ortak mitinglerini Ankara’da yaptı. İzlenimlerimi paylaşayım. Uzun süredir ilk kez Hipodrom’da miting yapıldı. İstanbul’da Kazlıçeşme neyse Ankara’da da Hipodrom o. AK Parti, Ankara tarihinin en kalabalık mitingini yaptı. Meydan hem kalabalık hem de coşkuluydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanı görünce morali yükseldi. Ankara’nın ilginç bir yanı var. Ankara neredeyse Türkiye ortalamasını veriyor. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri Erdoğan yüzde 51.79

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri Ankara sonucu Erdoğan 51.31

7 Haziran seçimlerinde AK Parti’nin oy oranı: 40.9

7 Haziran seçimlerinde AK Parti’nin Ankara’daki oy oranı: 41.2

1 Kasım seçimlerinde AK Parti’nin oy oranı: 49.5

1 Kasım seçimlerinde AK Parti’nin Ankara’daki oy oranı: 48.8

AK Parti’nin Ankara’daki hedefi bu kez Türkiye ortalamasının üzerine çıkmak. O motivasyonla çalışıyorlar.

Kürtlerden gelen sinyal

Kürtler bir seçimde ilk kez bu kadar sessiz. Ama sonuçları büyük ölçüde Kürtlerin eğilimi belirleyecek. Kürtlere yönelik mesajlar açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır mitingi önemliydi. Erdoğan’ın Diyarbakır’da verdiği mesajlar olumlu karşılanmış. Sivil çözüme kapıyı aralı tutan ama terörle mücadele konusunda kararlı bir duruş sergilenmesi olumlu yankılanmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en önemli özelliği sahici olması. Yapmacık değil. Mavi boncuk dağıtmıyor. Gönül diliyle konuşuyor. İnandırıcı oluyor. Yine de Kürtlerle ilgili değerlendirme yaparken HDP faktörü göz ardı edilmemeli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bundan sonraki stratejisi makası açmak. O nedenle hayır çadırını ziyaret etmek, ‘Kürt sorununun çözümünde adres biziz’ mesajı gibi dokunuşlara ihtiyaç var. Başta Hollanda ve Almanya olmak üzere Avrupa’nın Erdoğan karşıtı kampanyasının milliyetçi oylara yansıması olumlu olmuş. Avrupa’da seçimlere katılım oranı 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 38.41 seviyesinde artış göstermiş. Ankara mitingindeki en büyük pankartta, “7 düvelin birleşip yıkamadığı adam diye evet” yazması boşuna değildi. Yurt dışı oylarından 1 puan kazanmanın hesabı yapılıyor.

Son hafta pozitif kampanyaya ağırlık verilmesi planlanıyor. Evet çıktığında nasıl bir Türkiye olacak teması işlenecek.

Cumhurbaşkanı, İstanbul’da hayır çadırına girerek sürpriz yapmıştı. Bunun geri dönüşümleri olumlu olmuş. Erdoğan, stratejistlerle değerlendirmesinde hayır çadırını ziyaret etmekten dolayı memnuniyetini ifade etmiş. Kurmayları da hayır çadırını ziyaretinin olumlu bir algıya neden olduğu değerlendirmesini yapmışlar. “Ziyaretiniz iyi oldu. Hayır çadırına girip oradakilerle hayırı tartışan bir Cumhurbaşkanı profili ortaya koydunuz. Bu sizin sahiciliğinizi yansıtması açısından yararlı oldu” demişler. Özgüveni ve kucaklayıcı bir tutumu yansıtması açısından hayır çadırını ziyaret, olumsuz algının kırılmasını sağlamış.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tür sürprizler yapacak. Ancak bunlar önceden planlanarak değil doğaçlama bir şekilde gerçekleşecek.