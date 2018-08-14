Abdulkadir Selvi: Rahip Brunson'ı havada görmemizin önünde bir engel yok, bir rapor yeter

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, ABD ile Türkiye arasında karşılıklı yaptırım krizine neden olan rahip Andrew Brunson için "Havada görmemizin önünde bir engel yok" dedi. Selvi, "Uzun tutukluluk süresinin psikolojisini bozduğu yönünde bir rapor yeterli olabilir" ifadesini kullandı.

Selvi, bugün yayımlanan "Trump'tan sinyal var" başlıklı yazısında ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi çok sevdiği görüşünü dile getirdi. Selvi aynı zamanda Brunson'ın yakında ABD'ye gidebileceğini ileri sürdü. Selvi şunları kaydetti:

Peki ev hapsine çıkarılan Brunson’la ilgili hukuki durum ne? Yeni bir belge ve yeni bir bilgi ortaya çıkması durumunda Brunson’ı havada görmemizin önünde bir engel yok. Uzun tutukluluk süresinin psikolojisini bozduğu yönünde bir rapor yeterli olabilir. Avukatının tutukluğa her ay itiraz etme hakkı var. Şu anda adli kontrolde tutulduğu için bir ayı dahi beklemesine gerek olmadığı söyleniyor. Ama Türkiye ile ABD arasında yaşanan “Büyük Brunson Savaşı”ndan sonra bu mümkün mü?

Bizim de “Bu krizi iyi yönetebildik mi?” diye şapkayı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor.

Ama Brunson olarak başlayıp dolar krizine dönüşen olayın bir de siyasi yüzü var.

ABD dolar üzerinden Türkiye’yi vurup Erdoğan’a diz çöktürmek istiyor.

Brunson olayı bitse başka bir kriz çıkaracaklarından kuşku yoktur.