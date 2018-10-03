Abdulkadir Selvi: PKK ile bağlantısı tespit edilen belediyelere yeniden kayyım atanacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP ile MHP ittifakında gündem maddelerinden biri olan 'kayyım' atanan belediyeler konusunu köşesinde değerlendirdi. Geçtiğimiz ay HDP’nin belediye başkan adaylarının Kandil tarafından belirlenmeyeceğini öne süren Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kayyım atanan belediyelerden biri olan Ağrı’dan gelen bir heyeti kabul etmesini yorumladı. Toplantıda kayyım konusuna dair değerlendirmelere işaret eden Selvi, "Cumhurbaşkanı’nın bu sözlerinden kayyımla yönetilen belediyelerle ilgili özel bir çalışma yapacakları sonucunu çıkardım. Düşünülen tedbirlerden birinin PKK ile bağlantısı tespit edilen belediyelere yeniden kayyım atamak olduğu anlaşılıyor" diye yazdı.

Öte yandan, AKP'nin Grup Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir gazetecinin 'Af konusunda merak ettiklerimiz var' sorusu üzerine Erdoğan, 'Sabır, sabır, sabır...' diyerek yanıt verdi.

Abdulkadir Selvi'nin "Erdoğan şifreyi verdi" başlığıyla (03 Ekim 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

"AK Parti Grup Toplantısı yeni bitmişti. Erdoğan, Meclis’ten ayrılırken gazetecilerin olduğu bölüme geldi. “Merhabalar nasıl gidiyor arabalar” diye takıldı. Güzel bir hava oluştu.

Ama gazeteci her yerde gazeteci. Kanal D Muhabiri Seçil Özer bu fırsattan yararlanarak Erdoğan’a “Sorularımız olabilir mi?” dedi. Erdoğan grup konuşmasını işaret ederek, “Sorularınıza yanıt veremedim” diye karşılık verdi. Ancak “Hadi sorun” dercesine bir havası vardı. Seçil, “Af konusunda merak ettiklerimiz var” deyince Erdoğan, “Sabır, sabır, sabır...” diyerek yürümeye başladı.

Kayyım Önlemi

Bu arada yerel seçimlerle ilgili yazacaklarım sadece bunlar değil. Hatırlarsanız bir süre önce AK Parti’nin kayyım atanan belediyeler konusunda istim üzerinde olduğunu yazmıştım. Zaten MHP Lideri Bahçeli de yerel seçimlerde ‘cumhur ittifakı’nı öne sürerken gerekçelerinden biri kayyım atanan belediyelerin PKK’nın eline geçmemesiydi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın ittifakı görüşmek üzere bir araya geldiklerinde gündem maddelerinden biri de kayyım atanan belediyelerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kayyım atanan belediyelerden biri olan Ağrı’dan gelen bir heyeti kabul etti. Ağrı heyetini, “Ziyaretinizi sıradan bir ziyaret olarak değerlendirmek istemiyorum” diye karşıladı. Kayyım konusuna ışık tutacak çok önemli bir değerlendirmede bulundu.

“Mart seçimlerinde birçok yerde yaptığımız gibi devletin, milletin parasını Kandil’e gönderdiğini tespit ettiğimiz belediye başkanını o görevde tutmayacağız” dedi.

"AK Parti ne yapacak? HDP’nin belediye başkan adaylarının Kandil tarafından belirlenip belirlenmediğine mi bakacak, yoksa seçimden sonra bir süre izleyip kayyım mı atayacak?” gibi sorular vardı. Cumhurbaşkanı’nın bu sözlerinden kayyımla yönetilen belediyelerle ilgili özel bir çalışma yapacakları sonucunu çıkardım. Düşünülen tedbirlerden birinin PKK ile bağlantısı tespit edilen belediyelere yeniden kayyım atamak olduğu anlaşılıyor."

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