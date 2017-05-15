Abdulkadir Selvi: PKK defteri kapandı, ama HDP bu denklemde yer alabilir...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 21 Mayıs'tan yıl sonuna kadar olan süreyi "değişim süreci" olarak gördüğünü söyledi. "Kürt sorununun çözümünde PKK defteri kapandı ama Kürt sorununu sivil yöntemlerle çözme irademiz devam ediyor" diyen Selvi, "Türkiye Irak, Suriye, İran ve tüm bölgede Kürtlerin hamisi olarak ortaya çıkabilir. Kucaklayıcı bir vizyon ortaya konulabilir. PKK olmaz ama HDP bu denklemde yer alabilir" görüşünü dile getirdi.

Abdulkadir Selvi'nin "Yol haritası mı olacak yoksa yeni eksen mi" başlığıyla yayımlanan (15 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Önümüzdeki hafta bugün, aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı olan bir Cumhurbaşkanımız olacak.

Böylece başkanlık sistemine ilk adımımızı atmış olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mayıs’tan yıl sonuna kadar olan dönemi değişim süreci olarak görüyor.

1- AK Parti’de değişim. Parti vitrini 2019 seçimlerine göre yeniden yapılandırılacak.

2- Hükümette değişim. Kabine, başta ekonomi, kalkınma ve uluslararası ilişkilerin tanzimi olmak üzere Türkiye’yi 2019 seçimlerine taşıyacak.

3- AK Parti’yi aşağıya çeken değil, hizmet üreten yerel yönetimler.

4- AK Parti teşkilatlarında heyecanını kaybedenler gidecek, sahada çalışacak heyecanlı kadrolar gelecek.

Ama değişim sürecinin bir de Türkiye’ye bakan yüzü var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kongresinden sonra ‘yol haritası’ açıklayacak. Yol haritasının ekonomi, dış politika ve içe dönük normalleşme ve reformlar gibi sütunlar üzerine oturması bekleniyor. Erdoğan,yol haritasının ilk ipuçlarını kongre konuşmasında verecek. Ama asıl çalışmayı kongreden sonra oluşturulacak bir ekip yapacak. Erdoğan’ın açıklayacağı yol haritasına ilişkin AK Parti cephesinde değerlendirmeler yapılmaya başlandı. Onları paylaşmak istiyorum

Yeni sürecin ipuçları

1- Anayasa referandumuyla birlikte su aktı, yatağını buldu. Partileri liderlerinden koparan isteme son verildi. Siyaset normal zeminine kavuştu. Siyaset normalleşme sürecine girecek.

2- Cumhurbaşkanı’nın açıklayacağı yol haritasına çok ihtiyaç var. Yol haritası yeni dönemin manifestosu gibi olmalı. İslamcılık ve merkez sağ tartışmasının yaşandığı bir dönemde, AK Parti bir çınar gibi kendi kökleri üzerinde büyümeye devam edecek. Sağcılaşma ve merkez sağ partisi olma gibi yollara sapmayacak.

3- Başkanlık sistemi açısından bir geçiş dönemindeyiz. 2019 yılına kadar sürecek olan geçiş döneminin inşası çok önemli. Sadece uyum yasalarının çıkarılması açısından değil, yeni tarz siyaset açısından geçiş döneminin iyi inşa edilmesi gerekiyor.

4- AK Parti siyaset üretecek. Yeni bir hikâye yazacak. Böylece AK Parti siyasetinin taşıyıcı kolonları, siyasi kadroları olacak.

5- Cumhurbaşkanı ülkeye yeni bir heyecan getirmeye hazırlanıyor. AK parti yaptığı reformlarla hem kendisinin önünü hem Türkiye’nin önünü açtı. Yeniden AK Parti’nin reformist yapısının güçlendirilmesi lazım.

6- Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesinden bu yana AK Parti Genel Merkezi ve hükümetin siyaset üretme fonksiyonu zayıfladı. Hem hükümette hem genel merkezde siyaset üretecek bir düzenleme yapılacak.

7- Yeni dönemin yol haritası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’de yapacağı görüşmelerden sonra açıklanacak. Erdoğan, Suriye ve YPG konusunun seyrini dikkate alan bir yol haritası ortaya koyacak.

8- Yol haritası Türkiye’nin normalleşmesi açısından önemli olacak. Uluslararası ilişkilerde AB ve ABD ile ilişkiler bir dengeye oturtulacak. Mevcut durum AB ve Türkiye açısından sürdürülebilir bir durum değil. AB ile ilişkilerde önce normalleşme, sonra yeni fasıllar açılacak bir noktaya taşınma olacak. Başbakan Binali Yıldırım, BBC’ye, “Referandum bitti ve artık Türkiye ile Avrupa’nın ortak geleceğine bakıyoruz. Yeni bir sayfa açmaya hazırız. Eğer onlar da hazırsa birlikte hareket edebiliriz” dedi.

9- Yüzde 51 pastasının büyütülmesi gerekiyor. Bu da kutuplaşma ile değil, normalleşme ile sağlanacak. Kutuplaşma referandum sürecinin işiydi ama 2019’a kadar ülkeyi kutuplaşma ile götüremeyiz. Şimdi normalleşme zamanı.

10- Kürt sorununun çözümünde

PKK defteri kapandı ama Kürt sorununu sivil yöntemlerle çözme irademiz devam ediyor. Türkiye Irak, Suriye, İran ve tüm bölgede Kürtlerin hamisi olarak ortaya çıkabilir. Kucaklayıcı bir vizyon ortaya konulabilir. PKK olmaz ama HDP bu denklemde yer alabilir.

Erdoğan’ın açıklayacağı yol haritası bir anlamda yeni sürecin pusulası olacak. Hatırlarsanız bir dönemler çok yoğun bir şekilde ‘eksen kayması’ tartışması yaşamıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı yol haritasında köklü değişiklikler bekleniyor. Bir anlamda Erdoğan, başkanlık sisteminin yol haritasını ortaya koyarak, bir anlamda yeni sisteminin eksenini tayin edecek.