Abdulkadir Selvi: Osman Kavala'nın serbest bırakılması krizi fırsata çevirir

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ABD ile yaşanan ekonomik ve siyasi krizin Türkiye'ye AB ile ilişkilerin önemini hatırlattığını vurguladı. Yazar, 11 Aralık’ta açıklanacak olan 'Yargı Reformu Stratejisi' ve 'Gümrük Birliği'nin yenilenmesine işaret ederek, tutuklu İşadamı Osman Kavala olayında atılacak bir adımın çarpan etkisi yapacağına dikkati çekti.

"Krizinin en büyük faydası; Türkiye'yi AB gündemine döndürdü"

Abdulkadir Selvi, 12 Ekim'de tahliye edilen Amerikalı Pastör Andrew Brunson nedeniyle yaşanan krizin Türkiye'yi tekrar AB gündemine döndürdüğünü belirterek, Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye Onursal Başkanı Taner Kılıç ile CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun serbest bırakılmasını hatırlattı. Yazar, 11 Aralık’ta yapılacak Reform Eylem Grubu toplantısında açıklanacak olan 'Yargı Reformu Stratejisi'yle hakkında henüz bir iddianame olmayan İşadamı Osman Kavala’nın tutukluğunun sona erdirilmesinin krizi fırsata çevireceğini kaydetti.

"Yeni dönem şifre: Dengeleme"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomi programının 'dengeleme, disiplin ve değişim' üzerine kurulduğunu ifade ettiğini aktaran Selvi, 'Dengeleme'yi sadece ekonomi açısından değil, uluslararası ilişkilerde de yeni dönemin şifresi olarak gördüğünü vurguladı. ABD ile Brunson krizi, AB ile ilişkilerin normalleşme süreci, Almanya ile yakınlaşma, Hollanda ile karşılıklı büyükelçilerin atanmasını örnek veren yazar, Cemal Kaşıkçı olayının dahi krize dönüşmeden serinkanlı bir şekilde yönetildiğini savundu.

Abdulkadir Selvi'nin "Yeni dönemin şifreleri" başlığıyla (16 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz