Abdulkadir Selvi: Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi’nde sadece yönetimin değişmesini hedeflemiyor, daha köklü bir değişimi planlıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve yönetimine karşı 'büyük kongrenin toplanmasını' da içeren 53 maddelik açıklamasını değerlendirdi.

“Asiltürk Saadet Partisi’nde sadece yönetimin değişmesini hedeflemiyor. Daha köklü bir değişimi planlıyor” diyen Selvi, “Saadet Partisi’ne hâkim olan üslubun, siyaset tarzının, hizmet anlayışının ve partinin CHP’nin payandası gibi bir konum edindiği millet ittifakındaki yerinin de değişmesini hedefliyor” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Asiltürk’ün Saadet Partisi’ne yönelik çok önemli bir üslup uyarısında bulunduğunu belirten Selvi, şunları kaydetti:

“Saadet Partisi’ne niçin oy vermiyorsunuz diye sorunca, gençler de ‘Bizim inançlarımızı savunduğunu duymadık. Basında yer alan haberleri izliyoruz. O parti de diğer partiler gibi sadece iktidarı tenkit ediyor’ diye cevap veriyorlar” dedi. Milli Nizam’dan Milli Selamet’e, Refah Partisi’nden Fazilet’e oradan Saadet Partisi’ne uzanan çizgide Erbakan’ın yanında yer alan Asiltürk, Milli Görüş hareketinin yüzde 1’lik oy oranına sıkışıp kalmasının nedenini görecek kadar bir tecrübeye sahip. O birikimle, “Kamuoyu yoklamalarında desteğimizin çok düşük çıkmasının sebebi, konuşmalarda kullandığımız üslubumuzdur” diyorsa şapkayı öne koyup düşünmek lazım.

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