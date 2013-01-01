Abdülkadir Selvi: Öcalan'la Hakan Fidan görüştü

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdulkadir Selvi, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın 16 Aralık tarihinde İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la bizzat görüştüğünü yazdı.

Selvi'nin, yazısında Öcalan’ın açlık grevlerindeki rolüne dikkat çekerek, grevcileri eyleme son vermeleri konusunda ikna etmesinin, hükümetin Öcalan’ı yeniden muhatap almasında en büyük etken olduğunu belirtti.

Selvi’nin ‘Öcalan'la Hakan Fidan görüştü’ başlığıyla bugün(01.01.2013) yayımlanan yazısından bir bölüm şöyle:

Bu hamle ile aslında Öcalan kendisini tekrar denkleme soktu ve muhatap haline getirdi. Devlet de bu jesti karşılıksız bırakmadı, uzatılan eli boşlukta bırakmadı.

Açlık grevlerinin 67. gününde Öcalan, kardeşi aracılığıyla açlık grevlerinin bitirilmesi talimatını verdi.

13 yıldır örgütünün başında olmamasına rağmen Öcalan'ın PKK üzerinde hala en etkili güç olduğu, açlık grevlerinin o andan itibaren bitirilmesiyle ortaya çıktı.

Yeni süreçte Öcalan'la diyalog, açlık grevlerinin devam ettiği Ekim ayında başlıyor.

İkinci görüşme Kasım ayında gerçekleşiyor.

Her iki görüşme MİT Başkan Yardımcısı seviyesinde yapılıyor.

Aralık ayındaki görüşmeye ise MİT Müsteşarı Hakan Fidan gidiyor.

Bir takvim üzerinde konuşuluyor mu?

Oslo devlet içinde çok büyük bir deneyim oldu. Çözüme endeksli ve bir takvim dahilinde yapılmayan görüşmelerden sonuç almanın zor olduğu tecrübe edildi.

Takvime dayalı ve çözüme endeksli bir süreç başladı.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın görüşmesi 16 Aralık tarihinde gerçekleşti.

Öcalan, sözüne güvenilir bir isim olması ve arkasında siyasi iradenin tam desteği bulunması nedeniyle MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la görüşmeyi öneriyordu. Ancak Oslo sürecinde yaşananlar nedeniyle Hakan Fidan çekimserdi. O sorun da aşılmış gözüküyor.

Hükümet kanadını yokladım, çözüm için 'Başbakan Erdoğan'ın güçlü iradesi var' dediler.

Umut verici.

Yeni yılda hediyeleriyle Noel Baba değil, Tayyip Baba geldi.