Abdulkadir Selvi: 'Müyesser Yıldız’ın tutuklanmasıyla Millî Savunma Bakanlığı’nın ilgisi yok' yanıtını aldım

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın tutuklanmasıyla ilgili 'Millî Savunma Bakanlığı'nın ilgisi yok" yanıtı aldığını yazdı. Selvi yanıtı kimden aldığını belirtmedi.

Selvi, "Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı sırasında Hulusi Akar’la ilgili yazılar yazmıştı. 15 Temmuz’a ilişkin haberlere imza atmıştı. Müyesser Yıldız tutuklanınca 'Hulusi Akar ya da Milli Savunma Bakanlığı’nın şikâyeti üzerine mi tutuklandı' sorusu gündeme gelmişti. 'Milli Savunma Bakanlığı’nın Müyesser Yıldız hakkında bir şikâyeti yok. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Müyesser Yıldız’la ilgili bir şikâyeti yok. Müyesser Yıldız’ın tutuklanmasıyla Milli Savunma Bakanlığı’nın ilgisi yoktur' yanıtını aldım. Hürriyet’in başarılı adliye muhabiri Mesut Hasan Benli’ye sordum. 'Adli sürecin bir ihbara dayalı olarak başladığı ifade ediliyor' dedi." değerlendirmesini kullandı.

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Odatv, "Müyesser Yıldız’dan şikâyetçi isim Hulusi Akar çıktı" başlıklı haberde "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, 2019 yılında Hulusi Akar'ın bulunduğu Milli Savunma Bakanlığı'nın şikayetiyle başlatıldı. Soruşturma kapsamında Yıldız'ın telefonu dört ay boyunca dinlendi." ifadesini kullanılmıştı.