Abdulkadir Selvi: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü suikast  

İrfan ÖZŞEKER/ SİVAS, (DHA)- SİVAS Valiliği ve diğer kamu kuruluşları tarafından organize edilen 6\'ncı Sivas Kitap Günleri kapsamından kente gelen gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, okurlarıyla buluştu. Abdulkadir Selvi okurlarıyla yaptığı söyleşide merhum BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu\'nun ölümünün suikast sonucu olduğunu iddia etti.

8-14 Eylül arasında düzenlenen Sivas Kitap Günleri kapsamında bugün Sivas\'a gelen gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, imza ve \'Siyasetin Gelecek Vizyonu\' konulu söyleşi programında Buruciye Medresesi içerisinde sevenleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Selvi memleketi Sivas\'ta olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. 15 Temmuz\'la birlikte Türkiye\'de milletin devlete ve rejime format attığını ifade eden Selvi, \"15 Temmuz\'da bir liderlik yapıldığında bu demokrasi tarihinde ender rastlanan bir olay gerçekleşti. Ne yaptı demokrasi mücadelesini gerekirse kanıyla da, canıyla da ödeyebileceğini gösterdi. Burada 15 Temmuz\'un dünyadaki örnekleri var mı yok mu bunun değerlendirmesi yapılabilir ama sadece şunu söyleyeceğim 15 Temmuz sadece bir darbeye karşı direniş değil, milletin devlete ve rejime yeni bir format atması oldu. Artık bundan sonra kim Cumhurbaşkanı olacak, hatta kim birileri darbe yapmaya çalışacak, hatta kim Türkiye\'yi yönetmeye soyunacak demokratik yönden, ya da demokratik olmayan yönden bir şeyi hesap edecek. Bu millet ne der, ne yapar. Bu açıdan 15 Temmuz diğer darbelerle mücadele sürecinde bizim geleneğimiz hep darbe olur milletin eli sandığa değdiğinde bunun hesabını sorardı ama bu kez farklı bir şey oldu. Dünya demokrasi tarihine de bu millet kendisine yakışan bir kazanım hediye etmiş oldu\" dedi.

\"MUHSİN YAZICIOĞLU\'NUN ÖLÜMÜ SUİKAST\"

Büyük Birlik Partisi merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu\'nun ölümünün suikast sonucu olduğunu iddia eden Selvi, \"Merhum hemşerim Yazıcıoğlu\'nun arkasından \"Alperen\" diye mütevazi bir kitap yazmıştım. O kitabı yazarken yaptığım araştırmalara göre de Muhsin Yazıcıoğlu bir suikast sonucu ortadan kaldırıldı. O suikastten önce de Muhsin Yazıcıoğlu\'na karşı sık sık trafik kazası oluyordu. Her trafik kazasından sonra da mutlaka konuşurduk o her seferinde \"Yok gardaş birşey olmaz\" derdi ama görüyoruz ki hiç helikoptere binmeyen birisinin helikoptere binmesi, o ağır kış şartlarında oraya gitmesi, orada eğitim uçuşu yapan uçaklarla ilgili radar izlerinin uzun süre verilmemesi. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu\'nun helikopteri düştüğünde, düştüğü yerin değil de tam tersi yerin aranması ve Muhsin Yazıcıoğlu\'nun helikopterine ve naaşına ulaşıldığının açıklanmasından bir gün önce oraya giden bir askeri keşif heyetinin orayı bulması. Orada helikopter içerisinde kayıtları yapan teknik cihazların teknisyenler tarafından ustalıkla sökülmesi, bir gün sonra bulunduğunun açıklanması. Tabi İsmail Güneş\'in o çabalarına rağmen ısrarla nokta tespiti yapılmak yerine başka yerlerin aranmasının hepsi kuşkulu noktalar\" dedi.

Program sonunda Sivas Valisi Davut Gül tarafından gazateci yazar Abdulkadir Selvi\'ye hediye takdim edilerek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

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