Abdulkadir Selvi: Muharrem İnce, yeni partiyi hiç siyaset yapmamış isimlerle kuracak, partideki eski CHP'li sadece kendisi olacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, partisinden ayrılarak yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilen Muharrem İnce'yle ilgili edindiği bilgileri aktardı. Selvi, yeni partinin hiç siyaset yapmamış, alanında uzman olan yeni isimler tarafından kurulacağını; partiye 'İnce’nin ekibinin kurduğu parti' görünümü verilmeyeceğini; partide eski CHP’li sadece kendisinin olacağını ifade etti.

Selvi, kurulacak yeni partinin ilkelerinin şöyle olacağını aktardı:

Partinin bir ayağı Kandil’de, bir ayağı Ankara’da, bir ayağı Moskova’da, bir ayağı İran’da, bir ayağı Brüksel’de olmayacak. İki ayağı da Ankara’da olacak.

Yeni parti Türkiye’ye hitap edecek. Sağ-sol, Alevi-Sünni, başörtülü-başı açık gibi bir kaygısı olmayacak.

Cumhuriyetçileri bir çatı altında toplayacak bir parti olacak.

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