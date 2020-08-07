Abdulkadir Selvi: Muharrem İnce, yakın çevresine "Yeni partide eski CHP’li bir tek ben olacağım" demiş

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yeni parti kuracağı iddia edilen eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yakın çevresine, "Yeni partide eski CHP’li bir tek ben olacağım" dediğini öne sürdü.

Selvi, "İnce’nin CHP’den ayrılıp yeni parti kuracağı yönündeki işaretler artıyor. İnce, kuracağı partide görmek istediği isimlere teklif götürmeye başladı. Yakın çevresine de 'Yeni partide eski CHP’li bir tek ben olacağım' demiş. 'Cumhuriyetçileri bir çatı altında toplayacak bir parti olacak' diyormuş. Partinin isminde de 'cumhuriyet' ismi yer alacakmış." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Bu durumda CHP’nin İnce’yle temas kurması beklenmez mi? Çünkü kurulacak olan yeni parti en çok CHP’yi etkileyecek. İnce’nin kurmaylarına sordum. Şu ana kadar CHP yönetiminden kimse irtibat kurmamış. 'Parti kuruyormuşsun. Gel konuşalım. CHP bölünmesin' diyen çıkmamış. CHP yönetiminin bir kısmı 'Muharrem İnce CHP’den ayrılıp yeni parti kuramaz' diyormuş. Muharrem İnce de yakın çevresine, 'Kararlıyım. Partimi kuruyorum' diye konuşuyormuş." ifadesini kullandı.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

Yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Muharrem İnce’nin, eski CHP’liler ya da eski siyasetçiler yerine daha önce siyasete girmemiş olan uzman isimlerle görüşmeler yaptığı söyleniyor. İnce’nin alanında uzman isimlerden oluşan bir parti kurmaya çalıştığı ifade ediliyor. Muharrem İnce’nin parti kuracağının ortaya çıkmasından sonra CHP’de iki eğilim dikkati çekiyor. Bir kısmı, “Oh, kurtulduk” diyormuş. Bir kısmı ise “Eyvah, çok zarar göreceğiz” düşüncesindeymiş.

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