Abdulkadir Selvi: Muharrem İnce’nin çıkışından bu yana CHP, bir türlü politika belirleyemiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'de "Memleket Hareketi" başlattığını söyleyen eski CHP Yalova Milletvekili ve geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin çıkışından bu yana CHP'nin bir türlü politika belirleyemediğini savundu.

Selvi, "İlk ateşi Muharrem İnce yaktı. İnce 4 Eylül’de Sivas’ta sahaya iniyor. İnce’nin çıkışı CHP’yi sarstı. Çünkü İnce’nin bir potansiyeli var. CHP’nin HDP çizgisine kaydığını düşünen bir kesim İnce’yi destekliyor. Muharrem İnce’nin çıkışından bu yana CHP, bir türlü politika belirleyemiyor. Ancak CHP’deki hareketlilik sadece Muharrem İnce ile sınırlı kalacak gibi görünmüyor." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, yeterli imzaya toplayamadığı için kurultayda aday olamayan İlhan Kesici cephesinin de haritasının henüz net olmadığını belirtti. Selvi, Mustafa Sarıgül'ün de yola çıkacağını yazdı.

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