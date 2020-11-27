Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Muhalefet liderleri umut vermiyor, bizde seçimleri liderler kazanır" görüşünü savundu.

Selvi, "Metropoll Araştırma’nın sahibi Prof. Özer Sencar’ın önemli bir tespiti var. Metropoll’ün ekim ayı araştırmasında kararsızların oranı yüzde 25’i geçiyor. Kararsızlar CHP’yi geçmiş, ikinci parti konumuna yerleşmiş durumunda. Özer Sencar, bunu iktidardan uzaklaşanların muhalefete gitmemesine bağlıyor. Niye gitmiyor? Çünkü muhalefet liderleri umut vermiyor. Bizde seçimleri lider kazanır. Yine Metropoll’ün anketinde oy vereceği parti için “Benim için lider önemli” diyenlerin oranı yüzde 73.3 çıkıyor. Kitleler Menderes’e, Demirel’e, Ecevit’e, Özal’a, Erdoğan’a oy verdi. Yeni ekonomi yönetimi ve reform sürecine girilmesiyle birlikte AK Parti tabanında yeni bir heyecan yaşanıyor. Reform sürecine girilmesiyle birlikte muhafazakâr entelektüellerde yeniden bir kıpırdanma söz konusu. Ekonomideki iyileşme hissedilmeye, reformlar hayata girmeye başladıkça bu tablo daha net bir şekilde görülecek." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "GENAR’ın kasım ayı araştırmasında kararsızlar dağıtıldığı takdirde AK Parti 42.1, CHP 22.8, MHP 10.3, İYİ Parti 10.1, HDP 9.7 çıkıyor. Bu da gösteriyor ki millet çareyi Erdoğan’dan bekliyor. Bazı nedenlerle AK Parti’den kopanlar da muhalefet liderlerini çözüm mercii olarak görmüyorlar. GENAR Başkanı İhsan Aktaş, bir süredir özellikle CHP’nin oylarında bir gerilemenin yaşandığına dikkati çekiyor. Madem CHP’nin iddia ettiği gibi memleket yangın yerine dönmüş, peki millet bizi kurtar diye niye akın akın CHP’ye gitmiyor? Üzerinde düşünmeye değmez mi?" ifadesini kullandı.

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