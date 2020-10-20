Abdulkadir Selvi: Muhalefet, 2023 seçimlerini “Erdoğan gitsin” seçimleri olarak ilan etmiş durumda; yeni ittifak modeli iki aşamalı hazırlanıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 2023'te cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak, "Muhalefet, 2023 seçimlerini 'Erdoğan gitsin' seçimleri olarak ilan etmiş durumda; yeni ittifak modeli hazırlanıyor" görüşünü savundu.

Yeni modelin iki aşamalı olduğunu söyleyen Selvi, "Birinci adımda Erdoğan’ın tasfiyesi, ikinci aşamada ise muhalefet blokunun yönetimde yer alması. 'Demokrasi bloku' tezini savunan Demirtaş’ın 'başkan yardımcılığı ve iki bakanlık' formülünü tartışmaya açmaya hazırlandığı söyleniyor." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Partiler üstü cumhurbaşkanının başkanlığında CHP, İYİ Parti ve HDP’den birer başkan yardımcısı ve demokrasi blokunu oluşturan partilerin oy oranlarına göre kabinede temsil edildikleri bir ittifak modeli üzerinde duruluyor. Elimizdeki kısıtlı bilgilere göre ittifakın ana omurgasını oluşturan CHP, İYİ Parti ve HDP’ye birer başkan yardımcılığı ile ittifakta yer alan partilerin liderlerinin kabinede yer aldığı ve partilerin oy oranlarına göre temsil edildiği bir formül olgunlaştırılmaya çalışılıyor. Kimse bana bu model muhalefet partilerinde müzakereye açılmadı demesin. 2018 seçimlerinde ve yerel seçimlerde 'muhalefette ittifak' modeli de siyasi partilerde hazırlanmamıştı. Ama bir yerlerde hazırlanıp muhalefete sunuldu." ifadesini kullandı.

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