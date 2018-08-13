Abdulkadir Selvi: MHP ile İyi Parti arasındaki siyasi kan davası bitmez

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, dün İyi Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultay'da yeniden genel başkanı seçilen Meral Akşener'e ilişkin olarak, "Belli ki seçim sonuçlarından ders almamış. MHP ve Bahçeli hakkında öyle laflar etti ki kavga çıkarır. MHP ile İyi Parti arasındaki siyasi kan davası bitmez" dedi.

Selvi, "Akşener’in iki kişiyle kavgası var. Biri Cumhurbaşkanı Erdoğan’la, diğeri ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile. Seçimlerde Erdoğan’a karşı yıpratıcı bir kampanya yürüttü. Sonuç ortada" ifadesini kullandı.

Selvi şöyle devam etti:

"Akşener’i dikkatli bir şekilde dinledim. Akşener’in konuşmasında gözü hala MHP’de olanlara yönelik önemli mesajlar vardı. Meclis’in açılışında İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz’ın Bahçeli’nin elini öpmesi, Genel Başkan yardımcıları Koray Aydın ile Müsavat Dervişoğlu’nun Bahçeli’nin elini sıkmaları Akşener’i rahatsız etmişti. Bu hem liderliğinin sarsılması hem de MHP’ye karşı kurduğu partinin yara alması demekti. Akşener de ”Ben siyasi nezaketi iyi bilirim. Ancak bu yapılan siyasi nezaket değildir. Partimize FETÖ’cü, ipsiz sapsız diyen, hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir” diyerek tepki göstermişti. MHP tarafından yargıya taşınan bu sözleri, İYİ Parti’de birilerine kapıyı göstermek olarak yorumlanmıştı."