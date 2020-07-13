Abdulkadir Selvi: Menderes ve Erdoğan iki kahraman, Allah ikisinden de razı olsun

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "İki kahraman: Menderes ve Erdoğan" başlıklı yazısında, "Menderes ve Erdoğan, biri ezanı aslına çevirdiği, diğeri ise Ayasofya’yı açtığı için İslam dünyasının duasını kazanıp tarihin şeref levhaları arasında yerlerini aldılar. Bu millet onları unutmayacak. İkisinden de Allah razı olsun." görüşünü savundu.

Selvi, "14 Mayıs 1950’de seçimleri kazanıp iktidar olduktan sonra Menderes’in ilk icraatlarından biri ezanı Arapça aslına çevirmek olmuştu. Başbakan Menderes, Türkçe ezanın kaldırılmasıyla ilgili ilk teklifi veren milletvekillerinden biriydi. Türkçe ezan konusu DP içinde krize yol açmış, Cumhurbaşkanı Celal Bayar kanunu onaylamayınca, Menderes Başbakanlık’tan istifa edip Mersin’e gitmişti. Menderes, Mersin’de coşkulu kalabalıklarca karşılanmıştı. Celal Bayar’ın geri adım atması üzerine Menderes istifasını geri çekmiş, minarelerden Arapça ezan okunmaya başlamıştı. Menderes ezanı aslına çevirdiği için milletimizin gönlünde taht kurdu." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesini sağladı. Milletin 86 yıllık hayalini yerine getirdi. Geçmişte başörtüsü yasağını kaldırıp 15 Temmuz’da darbeye karşı direnen Erdoğan, Ayasofya kararıyla tarihteki yerini aldı. Menderes ve Erdoğan, biri ezanı aslına çevirdiği, diğeri ise Ayasofya’yı açtığı için İslam dünyasının duasını kazanıp tarihin şeref levhaları arasında yerlerini aldılar. Bu millet onları unutmayacak. İkisinden de Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

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