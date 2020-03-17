Abdulkadir Selvi: Meclis'in çalışması imalı yorumlara neden oldu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yeni tip Koronavirüs'e karşı (Kovid-19) partilerin grup toplantılarının iptal edildiğini anımsattı. Selvi, "Milletvekillerinin dokunulmazlığı olduğunu biliyorduk ama bu dokunulmazlığın Koronavirüs'e karşı etkili olacağından haberimiz yoktu' şeklinde imalı yorumlara neden oldu" ifadesini kullandı.

Selvi, "Meclis’i günde ortalama 4 bin kişi ziyaret ediyor. Bu sayı grup toplantılarının yapıldığı salı günü 10 bine kadar çıkıyor. Bu durum Meclis’i virüs salgınına açık bir mekân haline getiriyor. O nedenle Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un Meclis’e ziyaretçi yasağı kararı yerindeydi. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’nin grup toplantılarının iptal edilmesi de yararlı oldu. Ancak bir sorun devam ediyor. Meclis için tatil kararı alınmadı. Bu durumda milletvekillerinin salı, çarşamba ve perşembe günkü mesaileri devam edecek." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Bu durumda ziyaretçilerin sağlığı önemli de milletvekillerinin önemsiz mi? Milletvekillerinin dokunulmazlığı olduğunu biliyorduk ama bu dokunulmazlığın koronavirüse karşı etkili olacağından haberimiz yoktu şeklinde imalı yorumlara neden oldu. Ancak dün Meclis Başkanı Mustafa Şentop’la ve siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle de görüştüm. Aralarında yoğun olarak bu konuyu tartışıyorlardı. Meclis’in az katılımla bu hafta çalışması eğilimi hâkimdi. Muhalefet yoklama istemeyecek, iktidar işi uzatmayacak. Böylece düşük yoğunluklu bir çalışma yapılacak. Ancak virüsün seyrine göre her an yeni bir değerlendirme yapılabilir." görüşünü savundu.

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