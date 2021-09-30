Abdulkadir Selvi: Küçük esnafın omzundaki vergi yükünün kaldırılması için bir çalışma yapılıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, milletvekilleri, il başkanları, anket firmaları, CİMER’e gelen şikayetlerin analizi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt gezileri sırasında yaptığı gözlemlerin ortaya koyduğu fotoğraf doğrultusunda “iktidarın sorunları tespit ettiğini ve şimdi adım adım çözümleri devreye koyacağını” yazdı.

Erdoğan'a 7 maddelik bir rapor sunulduğunu hatırlatan Selvi, küçük esnafın omzundaki vergi yükünün kaldırılması için bir çalışma yapıldığından bahsetti. Selvi bugünkü yazısında şunları kaydetti:

"Küçük esnafın omzundaki vergi yükünün kaldırılması için bir çalışma yapılıyor. 2021 yılı için yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan esnafı vergiden muaf tutacak düzenleme geliyor. 2022 yılında yürürlüğe girecek düzenleme 57 maddeden oluşacak ve 850 bin esnafa vergi mükellefiyeti sağlayacak. Vergi kaçağının önlenmesi açısından defter tutmaya devam edecekler ama 2022 yılında yeniden değerlendirme oranıyla bu rakam 250 bin liraya çıkacak. 250 bin liranın altında cirosu olan esnafı kapsayacak. Terzi, ayakkabı tamircisi, berber, kahvehane gibi basit usulde defter tutan küçük esnaf ile yıllık cirosu 240 bin liranın altında olanların gelir vergisinden muaf olması öngörülüyor.

Bu paketin ikinci bir ayağı daha var. O da meslek lisesinde okuyan gençlerimizi ilgilendiriyor. Sadece meslek liseli gençleri değil, sanayimizin ara eleman ihtiyacını karşılaması açısından da önem arz ediyor.

Meslek lisesi öğrencilerini ara eleman olarak istihdam eden işverenleri teşvik etmek için, öğrenci başına 760 liralık desteğin tamamı devlet tarafından karşılanacak. Böylece hem sanayinin ara eleman ihtiyacının karşılanması hem de meslek lisesi mezunlarının istihdamı amaçlanıyor. Ayrıca sanayide kalfalık seviyesine yükselen lise öğrencilerinin ücreti ise 1.200 liraya yükselecek. Bunun tamamı da yine devlet tarafından karşılanacak. Öğrencilerle ilgili teşvikin devreye girmesiyle birlikte iş garantili öğrenci sayısının 160 binden 500 bine çıkarılması hedefleniyor. Gençler için, ileride bir düzenleme daha düşünülüyor. Açıklandığında gençlerin memnun kalacağından eminim."

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