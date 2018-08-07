Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu'na karşı ‘Adalet Yürüyüşü' yapmayı tartışıyorlar

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'CHP’de bundan sonra ne olacak?' diyerek CHP yönetiminin kurultaya gitmeme kararını değerlendirdi. Selvi, muhaliflerin kurultay için yeniden imza toplayacağını belirterek, Kılıçdaroğlu’na karşı ‘Adalet Yürüyüşü’ niyetinin varlığını işaret etti. Toplumun CHP'den yorulduğunu vurgulayan yazar, köşesinde halkın gündeminin dolar ve ekonomi olduğunu yazdı.

Abdulkadir Selvi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tansiyonu düşürmek için parti yönetiminde değişikliğe gideceğini, genel başkan yardımcılarını değiştireceğini ifade etti. Selvi'nin yazısında şu noktalara değinildi:

"Kılıçdaroğlu, “Bu işi uzatmayın” demişti.

CHP yönetimi yasal süreyi bekledi. Pazartesi günü saat 17.00 olduğu anda, yeterli imzaya ulaşılamadığı belirtilerek, olağanüstü kurultaya gidilmeyeceği açıklandı.

Muhalifler 630 ıslak imza ile olağanüstü kurultay talep etmişti. Peki Genel Merkez, 569 sayısına nasıl ulaştı? Genel Merkez tarafından yapılan açıklamaya göre noter tasdikli imza sayısı 618’di. Bunlardan 31’i imzasını geri çekti. Beşinin daha önce istifa etmiş olduğu, dördünün mükerrer, dördünün ise fotokopi olduğu saptandı. Beş imzada ise gündem birliği saptanamadığı belirtildi. Böylece Muharrem İnce’nin talebi değil Kemal Kılıçdaroğlu’nun istediği oldu.

Muhaliflerin yol haritası

Peki bu kararla olağanüstü kurultay defteri kapandı mı? Kapanmadı. Tam aksine mücadele yeni başlıyor. Çağrı heyeti, Genel Merkez’i sayılarla oynamakla suçladı. Olağanüstü kurultay talebini yineledi. Bu mücadelenin canlı tutulacağı belirtildi.

Muharrem İnce, sağladıkları ilgiyi canlı tutmakta kararlı. Muhalifler, dün geceden itibaren bir yol haritası üzerinde çalışmaya başladı. Muharrem İnce ve Gaye Usluer, CHP’yi mahkeme kapısına düşürmeyeceklerini açıkladılar ama muhalif delegelerden birkaçı yargıya başvuracak.

Muhalifler ayrıca olağanüstü kurultay için yeniden imza toplama ve 250 delegenin imzasının yeterli olduğu tüzük kurultayını toplama gibi seçenekler üzerinde duruyorlar. Ama asıl kitlesel bir eylemden söz ediliyor. Olağanüstü kurultay için yürüyüş yapılması tartışılıyor. Kılıçdaroğlu’nun, iktidara karşı gerçekleştirdiği ‘Adalet Yürüyüşü’ büyük ses getirmişti. Bu kez muhalifler Kılıçdaroğlu’na karşı ‘Adalet Yürüyüşü’ yapmayı tartışıyorlar. Bu tür eylemlerin iyi planlanması gerekiyor. Genel Merkez’in önünde büyük bir gövde gösterisinden söz ediliyordu. Ama toplana toplana 15 kişi toplandı. Dağ fare doğurdu.

Değişim talebi güçlü

Kılıçdaroğlu’nun şimdiye kadar girdiği 9 seçimi kaybetmesi, tabanda yeni lider arayışının fitilini ateşlemiş durumda. “9 seçim kaybeden 10’uncu seçimi de kaybeder” deniliyor. Buradaki sorun Muharrem İnce’nin doğru adresi olup olmadığı ve yerel seçimlere gidilirken yaşanan zamanlama hatası. Yoksa değişim talebi çok güçlü. Buna rağmen olağanüstü kurultayın toplanmaması Kılıçdaroğlu’nun başarısı olarak görülebilir mi? Türk siyasetinde genel başkanlar istemediği müddetçe olağanüstü kurultayın toplanması mümkün değil. O açıdan bakılırsa Kılıçdaroğlu kazandı. Ama bu olsa olsa bir Pirus zaferidir.

CHP Lideri tansiyonu düşürmek için parti yönetiminde değişikliğe gidecek. Çarşamba günü, “Veda MYK’sı” toplanacak. Yıprandığı düşünülen genel başkan yardımcıları değiştirilecek. Ardından da yerel seçimler için kollar sıvanacak. Tüm bunlar çözüm olacak mı?

Sanmam. Çünkü CHP’de kazan kaynıyor.

Aslında toplum CHP yorgunu. Siyasetin bir CHP gündemi var ama halkın bir CHP gündemi yok. Halk dolardaki artışla, ekonomide olacaklarla ilgili."

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