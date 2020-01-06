Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu ve İnce kısa süre içinde görüşecek

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “Saray’a giden CHP’li” polemiği ile iplerin gerildiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin kısa süre içinde bir görüşme yapacaklarını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu’nun CHP’yle ilgili sorulardan memnun olmadığını dile getiren Selvi, “Biz Ekrem İmamoğlu ve Muharrem İnce diye sordukça o, 'İktidar medyası ‘CHP’de bir çatlak oluşturur muyuz’ diye çalışıyor' karşılığını verdi. Edindiğim izlenim: Kılıçdaroğlu kısa bir süre içinde Muharrem İnce ile görüşecek” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, İnce'nin Beştepe'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 'CHP Genel Başkanlığı' için görüştüğünü yazmış ve iddialarının ardından taraflardan özür dilemişti.

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