Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu’nun yeni Kürt raporuyla ilgili çalışmasından parti yönetiminde sınırlı birkaç ismin haberinin olduğu söyleniyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayıyla Kürt raporunun hazırlandığını, hazırlanan rapordan da parti yönetimindeki birkaç ismin haberdar olduğunu öne sürdü.

Selvi, "Kılıçdaroğlu’nun onayı ile bir Kürt raporu hazırlanması için çalışmalar başlamış. CHP Lideri, dar bir kadroya 'Bir çalışma yapın kurultaydan sonra belki açıklarız' talimatı vermiş. Birkaç yerden rapor alınıp sonra bunların ortak bir rapora dönüştürülmesi düşünülüyormuş. Kılıçdaroğlu, 2015 raporunda da olduğu gibi çözüm adresi olarak yine Meclis’i öneriyor. Sanıyorum CHP’nin yeni raporunun omurgası da Meclis referanslı olacak. Hem 'Meclis etkisiz hale geldi' diyeceksin, hem asırlık Kürt sorununun çözümünde adres olarak Meclis’i göstereceksin. Bu, yürütme gücü önermeyen bir rapor olgusunu getirir. Ayrıca Kürt sorunu denilince bunun temelinde CHP yatıyor. Şimdiye kadar CHP bu konuda bir özeleştiri yapmadı." görüşünü savundu.

Selvi, "Rapordan ziyade, Kürt raporuyla 2023’e dönük nasıl bir siyaset modeli hedeflendiği boyutuyla ilgiliyim." değerlendirmesinde bulundu.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

1- Kılıçdaroğlu, CHP tabanını HDP’yle açık ittifaka hazırlıyor.

2- HDP, bu kez açık ittifak konusunda kararlı. Olmazsa zaten baraj sorunu yok.

3- Çok ama çok önemli bir nokta var. O da cumhurbaşkanı adaylığı konusu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP iki dönemdir Selahattin Demirtaş’ı aday gösterdi. HDP bu kez ortak cumhurbaşkanı adaylığını pazarlık konusu yapacak mı? Bence dikkatlice izlenmesi gereken bir nokta.

4- CHP’nin Kürt raporu, ‘millet ittifakı’ ortağı İYİ Parti tarafından nasıl karşılanacak?

5- HDP ile ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusu gündeme gelirse Meral Akşener’in tavrı ne olacak? İYİ Parti, bu ittifakta yer alacak mı?

Kılıçdaroğlu’nun yeni Kürt raporuyla ilgili çalışmasından parti yönetiminde sınırlı birkaç ismin haberinin olduğu söyleniyor. Sezgin Tanrıkulu ve Canan Kaftancıoğlu sanıyorum süreci daha yakından takip eden isimler.

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