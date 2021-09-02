Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu’nun "Cumhurbaşkanlığı süresince bütün yetkileri kullanacağım, hayır" sözlerinin hedefi İmamoğlu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FOX TV'deki açıklamalarına değinerek, "Kılıçdaroğlu’nun 'Yani bütün yetkileri aldım dolayısıyla ben cumhurbaşkanlığı süresince bütün yetkileri kullanacağım. Hayır. Siz o yetkileri parlamentoya iade edeceksiniz' sözlerinin hedefi İmamoğlu." görüşünü savundu.

Selvi yazısında, "Kılıçdaroğlu’nun 'Konuşulacaksa cumhurbaşkanının nitelikleri tartışılmalı' sözlerinin anlamını biliyorsunuz. Anayasa’da cumhurbaşkanı olacak kişinin nitelikleri yer alıyor. Ama bir de 'Kılıçdaroğlu Anayasası' var. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bir profil ortaya koydu. 'Temiz biri olacak, vatandaşlar arasında ayrım yapmayacak, nefsine hâkim olacak, ‘Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyeceğiz’ demeyecek. Aday olacak kişinin devleti bilmesi gerek' dedi. Bu kriterlerin iki yüzü var Birinde Kılıçdaroğlu, kendini tarif ediyor. Sadece 'Adı Kemal soyadı Kılıçdaroğlu olacak' demiyor. 'Seçilirse ‘Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyeceğiz’ demeyecek' sözleriyle ise İmamoğlu’nu hedef alıyor." düşüncesini dile getirdi.

Selvi şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda Kılıçdaroğlu cephesinde ciddi bir hassasiyet oluşmuş durumda. O nedenle biraz açmak istiyorum.

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını savunanlar, “Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı seçilirse, 5 yıl boyunca tüm yetkilerini kullanarak Erdoğan gibi güçlü bir başkan olarak ülkeyi yönetir. Oysa biz güçlü parlamenter sisteme dönüşü öneriyoruz. Cumhurbaşkanı seçilen kişi 2 yıl içinde parlamenter sisteme dönüşü sağlayıp, yetkilerini başbakana devretmeli. Kendisi sembolik cumhurbaşkanı olmayı kabul etmesi lazım. İmamoğlu bunu yapmaz. Bu durumda bizim parlamenter sisteme dönüş tezimiz çökmüş olur” diyorlar.

Kılıçdaroğlu’nun “Yani bütün yetkileri aldım dolayısıyla ben cumhurbaşkanlığı süresince bütün yetkileri kullanacağım. Hayır. Siz o yetkileri parlamentoya iade edeceksiniz” sözlerinin hedefi İmamoğlu. Peki bunu ne zaman yaptı? Meral Akşener’in, Ekrem İmamoğlu’nu, “İkinci Fatih” ilan etmesinden sonra yaptı.

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu konusunda bir dayatma ile karşı karşıya kalırsam, ortak aday formülü suya düşer, ilk tura her parti kendi adayıyla girer, dedi. Müthiş bir hamle. Her parti kendi adayını gösterdiği takdirde, CHP adayı olarak Kılıçdaroğlu kendisini mi yoksa İmamoğlu’nu mu aday gösterir?"