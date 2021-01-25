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Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmak yerine başbakan olmayı hedeflediği söyleniyor

25 Ocak 2021 07:26

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP ve İyi Parti’nin “güçlendirilmiş parlamenter sistem” önerisini netleştireceğini belirtti. Selvi, “Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmak yerine başbakan olmayı hedeflediği söyleniyor” iddiasında bulundu.

Selvi yazısında,Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı kim olacak konusu 2023 seçimlerinin en önemli sorusunu oluşturuyor. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener isimleri konuşulurken, Abdullah Gül ismi şu sıralarda pek gündeme getirilmiyor. Ha, bir de Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusu var. Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönünde bir sinyal verdi ama hemen ardından, millet ittifakı ortakları olarak belirleyeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmak yerine başbakan olmayı hedeflediği söyleniyor.” düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "CHP’nin önerisi kısmen 'Meclis hükûmeti' modelini çağrıştırıyor. CHP, Almanya, İspanya ve Belçika’daki, 'yapıcı/kurucu güvensizlik' modelini esas alıyor. Hükûmet kuruluşu kolaylaştırılırken, hükümetin yıkılması zorlaştırılıyor. Siyasi istikrarsızlığa neden olmamak için Meclis, başbakan üzerinde uzlaştığı takdirde hükûmet düşürülebiliyor. İyi Parti’nin modelinde de hükûmetin Meclis içinden çıkması, başbakan ve bakanların parlamentoya karşı sorumlu olması hükmü getiriliyor. Hükûmet hakkında güven oylaması, bakanlar için de gensoru müessesesi öneriliyor." ifadesini kullandı. 

 

 

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