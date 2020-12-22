Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla Millet İttifakı için gayret gösteren bazı gazetecilerin, Meral Akşener Cumhur İttifakı'na geçerse diye ödleri kopuyor" görüşünü savundu.

Selvi, "Siyasete kadın eli değince böyle oluyor. Çünkü İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener masa işine taktı. Akşener önce 'Memleket Masası kuralım' dedi. Olmadı. Bu kez de 'İttifak olmaz. Masa kurulabilir. Ama ana muhalefet partisinin genel başkanı da o masada olmak zorundadır' diye konuştu. Akşener ısrarlı. Mutlaka bir masa kurduracak." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Peki masada ne olacak? Meral Ana’ya göre mönüde başkanlık sistemi var. Liderler önce oturup başkanlık sistemini yiyecekler. Başkanlık sistemi afiyetle yenildikten sonra oturup, üzerine tatlı olarak parlamenter sistemi kuracaklar. Kahveniz nasıl olsun? Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla Millet İttifakı için gayret gösteren bazı gazetecilerin, Meral Akşener Cumhur İttifakı'na geçerse diye ödleri kopuyor. Akşener, külliyede bir resepsiyona mı katıldı? Orada Erdoğan’la selamlaşırken tebessüm mü etti? Bahçeli, 'Evine dön' çağrısı yapıp, Erdoğan destek mi verdi? Bunlarda bir panik başlıyor. Meral Hanım’ı buldukları her yayında önce, 'AK Parti ile ittifak yapacak mısınız?' diye soruyorlar. O 'Yok' diyor. Ama bunları kesmiyor. Bir kez de 'Cumhur İttifakı'na geçecek misiniz?' diye soruyorlar. Meral Hanım’da da ne sabır varmış... Her sorulduğunda neden Cumhur İttifakı'na geçmeyeceğini anlatıyor." ifadesini kullandı.

Selvi, "Akşener’in masa önerisinde ustalıkla gizlenmiş bir nokta var. 'İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek üzere elbette o masada oluruz' diyor. Akşener’in masasına oturmak için önce 'başkanlık sistemi'nin başarısız olduğunu kabul edeceksin. Sonra güçlendirilmiş parlamenter sistemi konuşacaksın. Usta işi bir tuzak bu." değerlendirmesini yaptı.

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