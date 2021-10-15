Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu’na çağrı çıkarılacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “siyasi cinayetler1 endişenin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattığını hatırlattığı bugünkü yazısında, “Nasıl bir prosedür uygulanacak diye baktım. Kılıçdaroğlu hakkında bir fezleke düzenlenmesi söz konusu değil. Görevli başsavcı yardımcısı, Kılıçdaroğlu’nun bilgisine başvurmak üzere bir çağrı çıkaracak” dedi.

Kılıçdaroğlu, tanıklık etmeyi kabul ederse bilgisine başvurulacağını ifade eden Selvi, “Şimdi sıra Kılıçdaroğlu’nda. Elindeki bilgileri ‘Cumhuriyet Savcıları’ ile paylaşırsa siyasi cinayetlerle ilgili soruşturmada mesafe alınmasını sağlayacak. Yok, eğer bilgi vermekten kaçınırsa çok ağır suçlamalarla karşı karşıya kalacak” diye yazdı.

Selvi devamında siyasi cinayetlerin en çok AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a zarar vereceği görüşünü ifade etti.

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