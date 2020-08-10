Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, İnce’nin ayrılmasını kabullenmiş durumda

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni parti kuracağı iddia edilen eski CHP Yalova Milletvekili ve geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'ayrılmasını' kabullenmiş durumda olduğu dile getirdi.

Selvi, "Çetin ve Karayalçın dün, Kılıçdaroğlu’yla görüştü. Kılıçdaroğlu, İnce’nin parti kurmayacağını beyan ettiğini belirterek 'Partili gibi davranmasını bekliyorum' dedi. Muharrem İnce’nin yeni bir parti kuracağı ortaya çıkınca CHP’nin eski genel başkanları Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, CHP’nin bölünmesini önlemek üzere harekete geçtiler. Bence de tarihi misyonlarına uygun hareket ettiler. Hikmet Çetin, gazeteci İsmail Saymaz’a 'Hangi gerekçe olursa olsun, kimseye ayrı parti kurma hakkı vermez. CHP hepimizin evidir. İnce’nin de evidir' demişti." ifadesini kullandı.

Selvi, "Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yle ilgili gelişmeler karşısında susmayı tercih etti. Kurultaydan sonraki ilk Parti Meclisi toplantısındaki “Bizi bölmek, parçalamak isteyecekler. Ama hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var. CHP, Türkiye Cumhuriyeti’nin kalesidir” sözleri ise İnce’ye mesaj olarak değerlendirildi. Hem Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından, hem Çetin ve Karayalçın ile yaptığı görüşmeden çıkardığım sonuç: Kılıçdaroğlu, İnce’nin ayrılmasını kabullenmiş durumda. Bunu CHP’yi parçalamak olarak tanımlayacağı, ama İnce’nin istifa etmemesi için bir hamle yapmayacağı anlaşılıyor. CHP göz göre göre bölünmeye doğru gidiyor. Peki bu durumda Kılıçdaroğlu’nun hiç sorumluluğu yok mu? Eğer CHP bir kaleyse o kalenin komutanı Kılıçdaroğlu değil mi?" değerlendirmesinde bulundu.

Selvi, "CHP uzun siyasi yaşamında Turhan Feyzioğlu’nun kurduğu Güven Partisi ile bir bölünme yaşadı. Ecevit ise 12 Eylül’den sonra DSP’yi kurarak yoluna devam etti. Ama bu durum CHP’ye pahalıya mal oldu. Ecevit’li DSP’nin girdiği her seçimde hüsranı yaşadı. Ta ki Ecevit, siyaset sahnesinden çekildikten sonra CHP solun tek adresi olabildi. CHP şimdi üçüncü kez bir bölünme ile karşı karşıya. Bu durum 2023 seçimlerinde CHP’ye pahalıya mal olabilir. O nedenle CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na büyük bir görev düşüyor." görüşünü savundu.

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