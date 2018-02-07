Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu ile konuşmaya çalıştık, asla pes etmedik

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya ve Milliyet’ten Serpil Çevikcan’la birlikle Kılıçdaroğlu ile konuştuğunu yazdı. Selvi, "Daha doğrusu konuşmaya çalıştık. Çünkü CHP lideri, “Ben kurultay tartışmalarını bıraktım” dedi. Ama pes etmedik. Kurultay’dan Afrin’e uzanan bir ufuk turu yaptık" dedi. Selvi, Kılıçdaroğlu'nun "“Ben kurultay tartışmalarını bıraktım. Artık bizim önümüzde yeni bir ufuk var, hedef var. Türkiye’nin bu kadar sorunu varken, partinin kendi içine dönüp, kendi iç sorunlarını tartışması doğru değil” ifadelerine yer verdi.

Selvi'nin "Kılıçdaroğlu: 'Kurultay tartışmalarını bıraktım" başlığıyla yayımlanan (7 Şubat 2018) yazısı şöyle:

Muharrem İnce, “2014’te olduğu gibi susmayacağım” dediğine göre, tartışma bir süre daha devam edecek.



Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya ve Milliyet’ten Serpil Çevikcan’la birlikle Kılıçdaroğlu ile konuştuk. Daha doğrusu konuşmaya çalıştık. Çünkü CHP lideri, “Ben kurultay tartışmalarını bıraktım” dedi. Ama pes etmedik. Kurultay’dan Afrin’e uzanan bir ufuk turu yaptık.



“Kurultayı bir cümle ile özetlerseniz ne dersiniz?” diye sorduk. “Adalet ve Cesaret ikisi de vardı” dedi CHP lideri. Oysa Muharrem İnce, Kurultay’da adaletin olmadığı eleştirisini getirmişti.



Peki Kılıçdaroğlu kurultayı nasıl değerlendiriyor? İşte sözleri:



“Sonuç itibariyle başarılı bir kurultaydı. Gelecek için verdiğim mesajlar çok önemliydi. Partilileri görevlendirme mesajları verdim altı madde halinde. Türkiye’nin beş temel sorununu dile getirdim, nasıl çözeceğimizi anlattım. Bir gelecek ufku çizdim.”



Kurultay’da rakibi olan Muharrem İnce’nin aldığı 400 civarındaki oyu hatırlatarak, “Size karşı ciddi bir rakip olarak gösteriliyor” dedik. Bu soruya cevap vermedi.



“Ben kurultay tartışmalarını bıraktım.” dedi. Ardından, “Tümüyle” diye ilave etti. “Artık bizim önümüzde yeni bir ufuk var, hedef var. Türkiye’nin bu kadar sorunu varken, partinin kendi içine dönüp, kendi iç sorunlarını tartışması doğru değil” diye konuştu.