Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu ile görüşmemde ilk fırsatta çaktırmadan cüzdanına bakacağım

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü grup toplantısındaki CHP Genel Başkanı’na yönelik, “Bu şahsın evinin ve cüzdanının en gizli köşesinde 1 dolarlık bir banknot saklayıp saklamadığını da merak etmiyor değilim” sözlerine atıfta bulunarak Kılıçdaroğlu ile ilk görüşmesinde çaktırmadan cüzdanına bakacağını yazdı.

Selvi, "Erdoğan'ın Gezi davasına yönelik yönelik yorumlarını da değerlendirdi. Selvi, Erdoğan'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü doğrudan hedef almadığının altını çizdi. Selvi Gerçekten ciğerim yanıyor. Gezi olayları da Türkiye’yi 15 Temmuz FETÖ darbesine taşıyan bir sürecin başlangıç noktası oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan o nedenle Gezi olaylarına çok geniş yer ayırdı. Gezi’yi sivil bir kalkışma olarak nitelendirdi. Dikkat ettim, “Gezi ile gurur duyuyorum” diyen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adını anmadı. Zaten Gül’ü doğrudan hedef almamayı tercih ediyor. Onun yerine Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Ama mesajlar, “Kılıçdaroğlu sana söylüyorum, Abdullah Gül sen anla” cinsindendi." düşüncesini dile getirdi.

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