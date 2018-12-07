Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Gül'le görüştü

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Abdulkadir Selvi, CNN TÜRK'te Hande Fırat'ın moderatörlüğünde yayınlanan Gece Görüşü programına konuk oldu.

Burada Kemal Kılıçdaroğlu ile Abdullah Gül'ün kasım ayında bir görüşme gerçekleştirdiği iddiasını ileri süren Selvi, şöyle devam etti:

Ben onu hem Abdullah Gül kanadına, hem de Karamollaoğlu'nun bizzat kendisin sormuştum. Burada paylaşabiliriz. Sayın Kılıçdaroğlu "Güncel siyasete girmedik, dış politika ağırlıklı olarak görüştük. Dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdik. Demokratik hukuk devleti ve ekonomiyi konuştuk, ancak güncel siyasete girmedik" dedi. Sayın Temel Karamollaoğlu ile olan görüşmesi ise ekim ayında gerçekleşiyor. Karamollaoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşiyor, kendisi onu söyledi. "24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını konuştuk, ufuk turu yaptık. Görüşmede biz iki kişiydik, Sayın Gül'ün yanında da birisi vardı. Oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik, gerek olursa da yeniden bir görüşme yapabiliriz, Abdullah Bey bizim eski dava arkadaşımız" gibi bir açıklaması oldu.

Hande Fırat da Selvi'nin açıklamalarına ilişkin olarak "Çarşamba günü önce benim yazdım, şimdi burada Abdulkadir Selvi'nin de 'Kemal Kılıçdaroğlu da doğruluyor' dediği gibi, yaklaşık 3 hafta önce Kemal Kılıçdaroğlu ile Abdullah Gül, yüz yüze 3.5 saat bir görüşme gerçekleştirdi" dedi.